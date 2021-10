‘Onbegrijpelijk dat Feyenoord niet toesloeg toen hij niet bij Ajax bijtekende’

Vrijdag, 1 oktober 2021 om 19:10 • Laatste update: 19:10

Valentijn Driessen vindt het ‘onbegrijpelijk’ dat Feyenoord Quinten Timber afgelopen zomer niet heeft binnengehaald. De twintigjarige middenvelder verruilde Ajax transfervrij voor FC Utrecht. Volgens Mike Verweij was Ajax er ‘aardig ziek’ van dat men er niet in is geslaagd om het contract van Timber te verlengen.

“Ik vind het echt onbegrijpelijk dat Feyenoord niet heeft toegeslagen toen duidelijk werd dat hij niet bij Ajax zou gaan bijtekenen. Dat heeft een tijdje geduurd. Je moet het Jordy Zuidam (directeur voetbalzaken bij FC Utrecht, red.) nageven: hij heeft dat geweldig goed gedaan. Quinten Timber is een uitstekende speler”, zegt Driessen in Kick-Off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. Komende zondag staat Timber tegenover zijn tweelingbroer Jurriën, als in de Johan Cruijff ArenA de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht op het programma staat.

“Ze waren er bij Ajax aardig ziek van, dat hij niet bijtekende”, voegt Verweij, Ajax-watcher namens De Telegraaf, toe. “We hebben bij Onana ook gezien dat er bij Ajax best veel dingen op de lange baan worden geschoven. Dat is ook de reden geweest waarom Gerry Hamstra (als technisch manager, red.) is aangetrokken, omdat Overmars wel echt zijn handen vol had aan die eerste selectie. In de jeugd ging er best wel wat fout en daar is dit ook wel een voorbeeld van.”

“Het zegt ook wel veel over het karakter van die jongen”, vervolgt Verweij. Timber speelde voorlopig vijf officiële wedstrijden voor FC Utrecht. “Die zegt gewoon: ‘Nou ja, dan niet bij Ajax’. Ik denk dat heel veel jeugdige spelers zouden hopen alsjeblieft bij Ajax te mogen debuteren. Hij heeft zoiets van: dan ga ik toch lekker bij FC Utrecht voetballen en dan kies ik mijn eigen pad. Dat is het mooie. Jurriën zegt gewoon: ‘Ik krijg het idee dat ik ooit naar een mooie club in Europa kan, maar vergeet Quinten niet. Want hij gaat het zeker doen’.”