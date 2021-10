Wim Kieft: ‘Dit heb ik eigenlijk nog nooit een ploeg zien doen’

Vrijdag, 1 oktober 2021 om 09:20 • Yanick Vos • Laatste update: 09:49

Feyenoord boekte donderdagavond de eerste overwinning in de Conference League door Slavia Praag met 2-1 te verslaan. Het was een wedstrijd met twee gezichten: in de eerste helft was de ploeg van trainer Arne Slot de baas en zette het de tegenstander vol onder druk, terwijl na de thee de bezoekers de overhand hadden en de krachten bij de Rotterdammers wegvloeiden. Wim Kieft had al wel verwacht dat Feyenoord het hoge tempo nooit negentig minuten vol kon houden.

Feyenoord maakte met name in de eerste 45 minuten een uitstekende indruk. Door doelpunten van Orkun Kökçü en Bryan Linssen ging het rusten met een 2-0 voorsprong. Slavia Praag werd het voetballen onmogelijk gemaakt doordat het constant onder druk werd gezet door de thuisploeg, dat werd aangejaagd door een volle en sfeervolle Kuip. Kieft zei halverwege de wedstrijd in de studio van Veronica Inside al dat Feyenoord die speelwijze niet heel de wedstrijd vol zou houden. “Exact”, zei Johan Derksen na afloop. “Na de rust was er geen sprake meer van. Die jongens hebben niet echt uitgespeelde kansen gehad, maar toen zat de druk echt bij Slavia Praag.”

Slot zag 'beste Feyenoord' tot nu toe: 'Geen habi-babi poule'

Na ruim een uur spelen tekende Tomas Holes voor de aansluitingstreffer. Volgens presentator Wilfred Genee zag het er vervolgens ‘wankel’ uit bij Feyenoord. “Zeker”, aldus Derksen. “Ze waren ook allemaal heel blij dat het afgelopen was”, doelt hij op de spelers van Feyenoord. Volgens Kieft speelde de vermoeidheid een grote rol bij de Rotterdammers. “Dat kan je niet volhouden, joh. Zoals ze speelden in die eerste helft, dat heb ik eigenlijk nog nooit een ploeg zien doen. Zóveel druk en zó’n hoog tempo. Dan sta je ook 2-0 voor en ga je denken: laat ze maar komen.”

Doelpuntenmaker Kökcü kwam na afloop tot dezelfde conclusie als Derksen en Kieft. "In de eerste helft hebben we misschien wel onze beste 45 minuten gespeeld. In de tweede helft was het gewoon knokken, verdedigen en alles geven. Dat hebben we ook goed gedaan”, aldus de middenvelder, die benadrukt dat het contrast tussen de eerst en tweede helft te groot was. “In de eerste helft speelden ze met koppels op het middenveld en had iedereen een man. In de tweede helft gingen ze rouleren, daar hadden we moeite mee.”

Kökcü kon het hoge tempo niet volhouden en meldde zich na een uur spelen aan de zijlijn. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik naar de trainer ging en zei dat mijn benen op waren. Ik kon niet lang meer door", zei hij na afloop, geciteerd door Rijnmond. "Toen zei de trainer gelijk: dan gaan we wisselen. Het was gewoon vermoeidheid." Kökcü was niet de enige Feyenoorder die het zwaar had; Guus Til had in de slotfase te maken met krampverschijnselen, terwijl diverse spelers na het laatste fluitsignaal van vermoeidheid op het veld vielen.