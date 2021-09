Schmidt maakt opstelling van PSV bekend voor duel in Oostenrijk

Donderdag, 30 september 2021 om 17:18 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:29

De opstelling van PSV voor de Europa League-wedstrijd tegen Sturm Graz is bekend. Roger Schmidt kiest voor dezelfde elf namen als in de verloren uitwedstrijd tegen Willem II (2-1) van zaterdag. Het duel tussen de nummer twee van Oostenrijk en de nummer vier van Nederland begint donderdagavond om 18.45 uur in de Merkur-Arena.

PSV is zonder Davy Pröpper, Noni Madueke en Maximiliano Romero afgereisd naar Oostenrijk. De middenvelder kampt met een lichte blessure, terwijl Madueke nog herstelt van een spierblessure die hij hij vorige week opliep tijdens het uitduel met Go Ahead Eagles en Romero vrijdag met Jong PSV uitkomt tegen VVV-Venlo.

PSV gaat in Oostenrijk voor de eerste overwinning in de Europa League, na de 2-2 remise tegen Real Sociedad van twee weken geleden in het Philips Stadion. Sturm Graz verloor met 1-0 van AS Monaco en is zodoende nog puntloos. PSV steekt niet in goede vorm, maar Sturm Graz won de laatste drie officiële wedstrijden met 5-0, 0-4 en 0-3.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Sangaré, Götze, Van Ginkel; Doan, Zahavi, Gakpo.