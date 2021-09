Vermoedelijke opstelling Ajax: AD spreekt Rondo-analisten tegen

Dinsdag, 28 september 2021 om 07:40 • Yanick Vos • Laatste update: 08:38

Ajax kan dinsdagavond een belangrijke stap zetten richting het grote doel van dit Europese seizoen: overwinteren in de Champions League. Na de 1-5 overwinning op Sporting Portugal wacht in de eigen Johan Cruijff ArenA de ontmoeting met Besiktas. De Turkse kampioen is zwaar gehavend afgereisd naar Amsterdam, waardoor de ploeg van trainer Erik ten Hag op papier de favoriet is. De vermoedelijke opstelling van Ajax laat zich na de persconferentie van maandag grotendeels raden.

Ajax had het Champions League-seizoen niet beter kunnen beginnen. Twee weken geleden vreesde men in Amsterdam voor een zware avond op bezoek bij Sporting Portugal. Ajax bleek echter een maatje te groot voor de club uit Lissabon en won met overtuigende cijfers. Sébastien Haller en Antony waren de grote uitblinkers van de avond. Haller werd door zijn vier doelpunten zelfs gekozen tot Speler van de Week in het miljardenbal. De ruime overwinning op de kampioen van Portugal is voor Ajax een bevestiging dat de goede vorm aanwezig is. Die goede lijn werd de afgelopen weken doorgetrokken in de Eredivisie, waarin overtuigend werd afgerekend met achtereenvolgens SC Cambuur (9-0), Fortuna Sittard (0-5) en FC Groningen (3-0). Nog meer goed nieuws voor Ten Hag was de rentree van Mohammed Kudus na een maandenlange afwezigheid, terwijl ook Davy Klaassen weer fit is.

#AJABES | Ten Hag: 'De finale? Het moet wel realistisch blijven'

Waar er voor Ajax geen vuiltje aan de lucht is, zijn de problemen bij Besiktas groot. Trainer Sergen Yalçin moet een groot aantal spelers missen door blessureleed. Miralem Pjanic, Welinton Souza, Domagoj Vida, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Cyle Larin en Javier Montero zijn niet fit en bleven derhalve achter in Istanbul. Ondanks de personele problemen verwacht Ten Hag geen eenvoudige overwinning. “In de Champions League zijn geen makkelijke wedstrijden”, benadrukte hij maandagmiddag op de persconferentie. “Ik heb naar de selectie gekeken en die is erg groot. Ze hebben wat blessures, maar ze zijn vol vertrouwen en dat zijn wij ook.” Besiktas begon de groepsfase van de Champions League met een 1-2 nederlaag tegen Borussia Dortmund. Ook in de Turkse competitie draait de regerend kampioen nog niet optimaal; afgelopen vrijdag bleek Altay nog met 2-1 te sterk. Met veertien punten uit zeven wedstrijden staat Besiktas vierde in de Süper Lig.

"We hebben het altijd over de ontbrekende spelers, maar ik denk dat het beter zou zijn als we het hebben over de spelers die er wél bij zijn", zei Besiktas-trainer Yalçin op de persconferentie, geciteerd door Voetbal International. "Natuurlijk is het een vervelende situatie dat we veel spelers missen. Ons voordeel is dat we veel jonge spelers hebben die voor het eerst op dit niveau gaan spelen. Voor hen is het een geweldige kans om op dit podium en in dit stadion tegen een van de sterkste teams van de competitie te spelen en ervaring op te doen", aldus Yalçin. "Degenen die spelen, kunnen hun kans grijpen. Dat is het positieve aan dit verhaal. Het is een fantastische ervaring voor deze spelers om in zo'n toernooi te spelen."

Vermoedelijke opstelling Ajax

André Onana en Maarten Stekelenburg ontbreken nog altijd bij Ajax. Onana moet nog ruim een maand wachten voordat hij na zijn schorsing vanaf 4 november weer in actie mag komen, Stekelenburg is nog herstellende van een blessure. Net als tegen Sporting zal Remko Pasveer daarom vanavond vanaf 18.45 uur het doel verdedigen tegen Besiktas, terwijl Jay Gorter op de bank plaatsneemt als tweede keus.

Op de rechtsbackpositie wordt Noussair Mazraoui verwacht. De Marokkaans international steekt in een goede vorm en toonde dat zaterdagavond tegen FC Groningen nog maar eens aan. Hij liet zich in aanvallend opzicht gelden en bepaalde de eindstand op 3-0 met een fraaie volley. Hij scoorde op aangeven van Lisandro Martínez, die samen met Jurriën Timber het hart van de achterhoede zal vormen. Laatstgenoemde maakt een stabiele indruk, ondanks dat hij pas twintig jaar oud is. Daley Blind, die dinsdag naar verwachting op de linksbackpositie de voorkeur krijgt boven Nicolás Tagliafico, liet zich op de persconferentie nog lovend uit over het Ajax-talent.

Blind zei niet verbaasd te zijn door wat Timber laat zien. “Ik vind het wel heel knap wat Jurriën op de mat legt. Dat doet hij eigenlijk al sinds hij aansloot bij het eerste elftal. Hij pakte al meteen een stijgende lijn en sindsdien ontwikkelt hij zich razend snel. Hij heeft inderdaad veel rust aan de bal en is in verdedigend opzicht heel sterk”, aldus Blind, die vindt dat Timber verder is dan toen hij zijn leeftijd had. "Ik had zelf wat meer ups en downs op die leeftijd. Hij is stabieler dan ik destijds was. Ik had nog wel wat dipjes in het begin van mijn carrière. Ik hoop dat Jurriën deze lijn kan doortrekken en dat hij in alles zo stoïcijns blijft.”

De vermoedelijke opstelling van Ajax volgens het Algemeen Dagblad.

Op het middenveld zijn Ryan Gravenbech en Edson Álvarez dinsdagavond zeker van hun plaats. De grote vraag is wie de rol van aanvallende middenvelder mag invullen: Steven Berghuis of Davy Klaassen. Laatstgenoemde keerde geblesseerd terug van het Nederlands elftal en werd de afgelopen weken vervangen door Berghuis, die op die positie een goede indruk maakte. Ten Hag kreeg maandag tijdens het persmoment de vraag of hij nog met goed fatsoen om Berghuis heen kan, daar de aanvaller uitstekende cijfers kan overleggen. In vijf wedstrijden was hij namelijk goed voor drie doelpunten en vijf assists. "Dat zou wel kunnen, ja. Ik kan om iedereen heen. Je kiest het team waarmee je de meeste kans hebt om te winnen. Dat moet bovenaan staan. Het team is altijd belangrijker dan het individu", maakte de trainer duidelijk.

Ronald de Boer sprak zondagavond de verwachting uit dat Berghuis genoegen moet nemen met een plek op de bank. “Klaassen staat hoger in de hiërarchie dan Berghuis, in mijn optiek”, aldus De Boer zondagavond bij Rondo. “Ik denk dat gewoon deze man gaat spelen: Klaassen. Antony gaat er zeker niet uit. Hij (Klaassen, red.) heeft het geweldig gedaan”, doelde De Boer op de periode voordat Klaassen geblesseerd terugkeerde van het Nederlands elftal. Marco van Basten, die net als tafelgenoten Ruud Gullit en Jan van Halst de verwachting uitspraken dat Klaassen gaat starten, vindt dat Berghuis de nummer tien-positie op ongebruikelijke wijze invult. “Berghuis heeft toch een beetje een vreemde manier van spelen op tien, moet ik zeggen. Je ziet dat hij echt zoekende is. Je moet heel erg op je spits letten en hem zie ik dat helemaal niet doen.” Het Algemeen Dagblad verwacht dat De Boer en de andere tafelgasten geen gelijk krijgen. De krant denkt namelijk dat Klaassen nog even pas op de plaats moet maken.

Ten Hag wilde maandag niet prijsgeven op wie de keuze valt, maar de krant verwacht dat Berghuis het mag gaan laten zien vanaf de aftrap. "Davy is er een paar weken uit geweest. Maar niet zo lang dat het alarmerend is. Hij heeft een week of drie geleden bij het Nederlands elftal nog drie wedstrijden in één week gespeeld. Dat kan dus niet helemaal weg zijn. Ik denk zeker dat hij kan starten", aldus de trainer. Komt het dan neer op een keuze tussen Berghuis en Klaassen? "Ja, uiteindelijk zullen we keuzes moeten maken, dat klopt. Daar ben ik wel vrij goed in.” De keuzes in de voorhoede lijken met Antony, Sébastien Haller en Dusan Tadic vast te staan.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.