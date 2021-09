Hans Kraay jr. waarschuwt Malacia: ‘Hij moet nu écht oppassen’

Zondag, 26 september 2021 om 11:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:30

Hans Kraay junior is niet te spreken over de ontwikkeling van Tyrell Malacia de laatste weken. De verdediger van Feyenoord ontving een uitnodiging van bondscoach Louis van Gaal voor het Nederlands elftal, maar heeft volgens de analist van ESPN de laatste weken te veel 'slippertjes', zo vertelde hij zondagmorgen bij Goedemorgen Eredivisie. Malacia ging zaterdagavond opzichtig in de fout in de thuiswedstrijd tegen NEC (5-3) voorafgaand aan de derde Nijmeegse treffer.

Malacia zag zijn goede spel bij Feyenoord bekroond worden met een plek in de Oranje-selectie, maar daarna ging het volgens Kraay jr. bergafwaarts. "Ik ben groot fan van Malacia, maar ik vind dat hij nu echt moet oppassen", begint de analist zijn pleidooi over de linkervleugelverdediger van Feyenoord. "Maar hij maakt heel veel slippertjes. Hij probeert vaak met zijn lichaam tussen de man en de bal te komen. Daar komt hij vaak als winnaar uit, maar hij neemt daarin heel veel risico de laatste tijd. Ik noem dat slippertjes. Hij zit altijd goed en laag bij de grond, maar hij neemt wel veel risico."

Kraay jr. doelt daarmee onder meer op zijn fout voorafgaand aan de 2-3 tegen NEC. Malacia had de mogelijkheid om de bal met rechts naar voren te schieten, maar bracht zichzelf in een lastige situatie en verloor het duel kinderlijk eenvoudig van Édgar Barreto, waarna de Paraguayaan de voorassist leverde. "Hij is zo goed als hij de bal krijgt", gaat Kraay jr. verder. "Hij draait open, speelt een medespeler in, komt mee op, dekt kort, is snel en kan goed rugdekking geven. Maar deze dingen moeten er echt uit. Hij heeft heel veel kwaliteiten, maar hij moet het simpel houden. Hij maakt nu wel iets te veel fouten, vind ik."

Hedwiges Maduro, die eveneens aanschoof in het voetbalpraatprogramma, is het volkomen eens met Kraay jr. "Hij moet er gewoon voor zorgen dat hij niet in de situaties terechtkomt", aldus de oud-middenvelder. "Hij kan wel heel goed de overlap maken. Dat is zijn kwaliteit, maar hij zit nu in een fase waarin hij misschien iets meer probeert te doen. We mogen ook iets meer verwachten nu omdat hij is opgeroepen voor het Nederlands elftal. Maar hij moet er nu voor zorgen dat hij in zones komt waar hij goed is."