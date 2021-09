Onana kreeg drie maanden geen salaris en trok zelf portemonnee in Salou

Vrijdag, 24 september 2021 om 20:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:40

André Onana staat open voor een nieuw contract bij Ajax. De doelman beschikt over een aflopende verbintenis en wordt voortdurend met een vertrek in verband gebracht. In gesprek met De Telegraaf, zijn eerste interview sinds de bekendmaking van zijn dopingschorsing, vertelt Onana te willen meedenken met Ajax. "Natuurlijk sta ik nog open voor een nieuw contract", maakt de Kameroener duidelijk.

Onana heeft een 'geweldige relatie' met Edwin van der Sar, Marc Overmars en Erik ten Hag. "Maar het is niet in mijn handen. Een nieuw contract met een gelimiteerde transfersom? Alles is bespreekbaar. Ajax moet datgene doen, dat goed is voor Ajax", stelt Onana, die in het interview aangeeft dat liefst vijftien clubs hem transfervrij hopen in te lijven in de zomer van 2022. Donderdag meldde Fabrizio Romano dat Onana 'heel, heel dicht bij' een overgang naar Internazionale is. "Geruchten dat ik al een akkoord heb met een andere club, kloppen niet."

In De @telegraaf van zaterdag doet André #Onana zijn ploeggenoten van #Ajax een belofte. ,,Als het team me nodig heeft, sta ik er. I am born ready.” De keeper kreeg drie maanden geen salaris.https://t.co/WEv6ZdIJqg — Mike Verweij (@MikeVerweij) September 24, 2021

Ajax krijgt eerst de kans om 'het gesprek aan te gaan', aldus de sluitpost. Zijn zaakwaarnemer Albert Botines gaat binnenkort om de tafel met Ajax en Onana wacht de ontwikkelingen af. Er zijn al 'zes of zeven' gesprekken gevoerd tussen Ajax en Botines over het aflopende contract, maar het laatste gesprek is al enige tijd geleden. "Op een gegeven moment was het voor Ajax take it or leave it. De club heeft de stekker eruit getrokken. Zoek maar op internet op: wij stonden open voor verdere gesprekken. Sindsdien hebben we niets meer van Ajax gehoord."

De Telegraaf meldt dat Onana drie maanden geen salaris heeft ontvangen. Dat gebeurde in goed overleg met Ajax, stelde Mike Verweij vrijdag in podcast Kick-Off. Bovendien heeft Onana zelf een hotel en trainingsfaciliteiten geboekt in Salou, waar hij voor zichzelf trainde. "Net als een keeperstrainer, fysiotherapeut, voedingsdeskundige en een sportpsycholoog. Drie weken voordat de schorsing openbaar werd, ben ik de zoektocht naar de besten op hun vakgebied al gestart."

Onana is tot 4 november geschorst vanwege inname van het verboden middel furosemide en traint sinds 4 september weer mee bij Jong Ajax. Op 4 februari dit jaar werd bekend dat Onana een jaar geschorst zou zijn vanwege het verboden middel, dat de doelman naar eigen zeggen per ongeluk uit de medicijnkast van zijn vrouw nam. Ajax tekende hoger beroep aan bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) en werd deels in het gelijk gesteld: de schorsing van Onana werd met drie maanden ingekort.