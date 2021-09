Roberto Martínez reageert op ‘logische’ speculaties bij Barcelona

Donderdag, 23 september 2021 om 11:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:54

Roberto Martínez heeft bij Eurosport gereageerd op het gerucht dat hij wordt gezien als belangrijkste opvolger van Ronald Koeman bij Barcelona. De Belgische bondscoach weigerde zich te laten leiden door de speculaties en houdt zich niet bezig met een eventuele overgang naar het Camp Nou, zo vertelde hij. Sport voedde woensdag de geruchten door te melden dat de bondscoach een eenzijdige opzeggingsclausule in zijn contract heeft.

Maandag meldden Goal en ESPN al dat Martínez de favoriete nieuwe trainer is van zowel president Joan Laporta als technisch adviseur Jordi Cruijff, en ook Sport heeft die overtuiging. Martínez weet hoe het reilt en zeilt in de voetballerij. "Als je drie wedstrijden verliest, gaan er al geruchten dat je je baan gaat verliezen", doelt de Spaanse oefenmeester op de stroeve seizoensstart van Barcelona. "Als het goed gaat, behaal je goede resultaten. Geruchten zullen er altijd zijn, maar het is niets voor mij om daar op dit moment commentaar op te geven."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Barcelona staat momenteel achtste in LaLiga en leed in de Champions League een pijnlijke nederlaag tegen Bayern München, wat de positie van Koeman onder druk heeft gezet. De spanning tussen voorzitter Laporta en Koeman is de afgelopen maanden opgelopen na de mislukte pogingen van de president om in de zomer een nieuwe trainer aan te stellen. Laporta richtte zich deze week via sociale media tot de achterban van Barcelona en vroeg in een videoboodschap om steun. Koeman kwam woensdag met een statement tijdens de persconferentie.

Martinez leidde België naar de halve finales van het WK 2018 in Rusland, maar kwam deze zomer niet verder dan de kwartfinale tijdens Euro 2020. België ging onderuit tegen Europees kampioen Italië. Op clubniveau heeft Martinez enkel in Engeland ervaring, waar hij de leiding had bij Swansea City, Wigan Athletic en Everton. Martínez ligt tot en met het WK 2022 in Qatar vast bij de Belgische bond, maar zou daar dus via een clausule onderuit kunnen. De bondscoach kan op ieder moment bij België vertrekken als er een bedrag van 1,8 miljoen euro op tafel komt, zo klinkt het.