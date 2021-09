De Roon plaatst hilarische video: ‘Wed dat Messi hier nooit mee te maken heeft'

Donderdag, 23 september 2021 om 09:41 • Laatste update: 09:43

Marten de Roon heeft donderdag andermaal de lachers op zijn hand gekregen op social media. De dertigjarige middenvelder belooft in een video op Twitter dat de eerste drie mensen die in de fanshop van Atalanta een shirt met zijn naam achterop kopen, kunnen rekenen op een gratis shirt en een handtekening. Uiteindelijk blijkt niemand te zijn gekomen voor een De Roon-shirt. ‘Ik wed dat Messi hier nooit mee te maken heeft’, schrijft De Roon bij de video.

I bet Messi never has to deal with this. pic.twitter.com/W4uG6YPP1h