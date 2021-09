Erik ten Hag voert twee wijzigingen door in basiself van Ajax

Dinsdag, 21 september 2021 om 17:39 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:55

Daley Blind en Antony keren dinsdagavond tegen Fortuna Sittard terug in de basisopstelling van Ajax. Blind krijgt als linksachter de voorkeur boven Nicolás Tagliafico. De entree van Antony gaat aan de rechterkant ten koste van David Neres, die afgelopen weekend tegen SC Cambuur (9-0 winst) nog tweemaal trefzeker was. Het duel gaat om 18.45 uur van start in Sittard.

Neres moet nu echter plaatsmaken voor zijn landgenoot Antony. Ook Blind staat weer aan de aftrap, nadat afgelopen weekeinde Tagliafico nog werd ingezet en de Oranje-international na ruim een uur inviel. Ten Hag houdt verder vast aan dezelfde opstelling als tegen Cambuur. Dat houdt onder meer in dat Remko Pasveer opnieuw het doel van Ajax verdedigt en dat Steven Berghuis weer 'op tien' speelt.

Sinds afgelopen weekend mag Ajax zich koploper van de Eredivisie noemen. Het team van Ten Hag bezit dertien punten na vijf duels. Ajax kreeg in de laatste drie competitiewedstrijden geen goal tegen, de laatste keer dat de Amsterdammers minstens vier opeenvolgende clean sheets in de Eredivisie behaalden was in november 2018 (vijf).

Sinds de laatste promotie in 2018 verloor Fortuna Sittard alle Eredivisie-duels met Ajax; de laatste overwinning van de Limburgers op Ajax in de Eredivisie dateert van 15 maart 2000 (2-0 onder Bert van Marwijk. Fortuna is al vier thuiswedstrijden ongeslagen in de Eredivisie (twee overwinningen, twee remises) en kan voor het eerst sinds oktober- december 2019 in vijf opeenvolgende thuisduels in de Eredivisie zonder nederlaag blijven.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Gravenberch, Berghuis; Antony, Haller, Tadic.