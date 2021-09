‘Denzel Dumfries is de nieuwe Hakimi, en misschien wel beter’

Zaterdag, 18 september 2021 om 20:21 • Jeroen van Poppel

Denzel Dumfries heeft bij zijn basisdebuut voor Internazionale grote indruk gemaakt op Jan van Halst. De rechtervleugelverdediger had met een assist en voorassist een ruim aandeel in de monsterzege van i Nerazzurri tegen Bologna (6-1). "Dit is de nieuwe Achraf Hakimi, en misschien nog wel beter", zo vergelijkt Van Halst Dumfries met zijn voorganger op de rechtsbackpositie bij Inter.

Dumfries was vroeg in de wedstrijd belangrijk met een scherpe lage voorzet, die door Lautaro Martínez werd ingetikt. Ook de 3-0 werd ingeleid door de voormalig PSV'er, die zijn voorzet met moeite zag worden weggehaald door Lorenzo De Silvestri, waarna Nicolò Barella in de rebound eenvoudig kon afdrukken. "Wat opvalt bij hem: hij neemt nooit gas terug, dus hij is ook onverbiddelijk", zegt Van Halst bij Ziggo Sport. "Hij blijft maar doordenderen aan die rechterkant."

Assist Drumfries ??

De rechtsback stoomt ouderwets op over de rechterkant en legt de bal voor het intikken voor Lautaro Martinez ??#ZiggoSport #SerieA #INTBOL pic.twitter.com/j2bAxtBoRw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 18, 2021

In de rust bracht Bologna Mitchell Dijks in aan de linkerkant om Dumfries te beteugelen. "Ik kan me voorstellen dat ze bij Bologna hebben gezegd tegen Dijks: 'Joh, ga jij even vragen aan die Dumfries of hij een beetje rustig aan kan doen.' Want dat dendert maar door, natuurlijk. Hij staat rechtsback, rechtsbuiten. De connectie met Lautaro is er zeker, vooral in de eerste helft. Hij blijft maar doorgaan. Met links moet hij nog wel even oefenen, maar hij heeft wel even zijn visitekaartje afgegeven."

Van Halst denkt dat de Italiaanse media lovend zullen zijn over Dumfries. "Het is lekker om hem in de ploeg te hebben, maar ik zit ook aan Dumfries zelf te denken. Hoe lekker is het als je bij een nieuwe club komt, in het buitenland, in een grote competitie, en je laat dit zien in je eerste volledige wedstrijd. Je komt morgenochtend op de club en je pakt La Gazzetta dello Sport erbij. Je staat overal op de voorpagina, een 8,5 denk ik. Dat is toch wel even lekker. Dan zit je anders in de kleedkamer en ga je anders je rondjes uitlopen."

Sydney van Hooijdonk

Aan de zijde van Bologna kwam Sydney van Hooijdonk als invaller binnen de lijnen. Van Halst zag de voormalig spits van NAC Breda ongelukkig spelen. "Wat hij te doen kreeg, daar deed hij ook niet zo heel veel goeds mee. Hij was wat onwennig. Het is ook lastig. Het maakt ook niet uit. Het is lekker dat hij even 22 minuten mee heeft gedaan. Op naar een keer een doelpuntje, en je dan proberen in het elftal te spelen."