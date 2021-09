Mario Götze maakt kans op onderscheiding na prachtige assist

Vrijdag, 17 september 2021 om 10:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 10:52

Mario Götze is door de UEFA genomineerd voor de verkiezing van Europa League Speler van de Week, zo maakt de Europese voetbalbond bekend. De aanvallende middenvelder van PSV strijdt met Victor Osimhen (Napoli), Juanmi (Real Betis) en Declan Rice (West Ham United) om de eretitel. Stemmen op de Europa League Speler van de Week kan hier.

Götze maakte donderdagavond tegen Real Sociedad (2-2) indruk bij PSV door een schitterende assist te leveren op Cody Gakpo. De nummer tien passeerde aan de zijlijn Joseba Zaldúa, dribbelde van links naar binnen en verstuurde op het juiste moment een steekbal. In de eerste helft had Götze zelf al gescoord via een intikker, nadat Real Sociedad-doelman Alex Remiro een voorzet van Noni Madueke liet glippen.

???? + ??? ----------- = Goal en heerlijk samenspel tussen Götze en Gakpo #PSVSOC pic.twitter.com/QkeQiaMI2Y — ESPN NL (@ESPNnl) September 16, 2021

De overige genomineerden maakten eveneens een uitstekende indruk in hun Europa League-duel. Zo scoorden Osimhen en Juanmi beiden twee keer tegen respectievelijk Celtic en Leicester City, terwijl Rice een doelpunt op het scorebord zette tegen Dinamo Zagreb. Laatstgenoemde haalde bovendien een passnauwkeurigheid van 98 procent. Götze zet daar een percentage van 86 procent tegenover, maar speelt ook dieper op het veld.

Götze erkende na afloop in gesprek met ESPN dat PSV op een ‘bepaald moment’ meer 'met het hart dan met het hoofd speelde'. "We willen winnen, alles geven en dat derde doelpunt maken. Misschien kun je beter met het hoofd spelen dan met het hart, maar uiteindelijk is het altijd een combinatie”, legde hij uit. Voorafgaand aan de 2-2 speelde Götze 'wel met het hoofd', vertelde hij lachend. "Cody rondde heel goed af. Hij maakte een goede loopactie in het strafschopgebied en hij is een heel goede speler, met veel potentieel. Het was een mooie goal." In de ogen van Götze had PSV meer uit de wedstrijd moeten halen. "We hebben goed gespeeld, maar we kunnen uiteindelijk niet blij zijn met een gelijkspel in de eerste thuiswedstrijd."