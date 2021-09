Chagrijn bij AZ: ‘Hoe de spelers daarmee omgaan, is me niet goed bevallen’

Vrijdag, 17 september 2021 om 06:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:25

AZ slaagde er donderdag niet in om de groepsfase van de Conference League te beginnen met een overwinning. De ploeg van Pascal Jansen kwam in Denemarken bij Randers FC twee keer op voorsprong, maar gaf de voordelige marge ook twee keer weg: 2-2. Jansen was na afloop niet alleen teleurgesteld over het uitblijven van een overwinning, maar ook over de manier waarop. “Ze hebben voldoende aan twee spelhervattingen om ons op een gelijkspel te houden. Dat zegt iets over hoe wij verdedigen en hoe wij onze kansen niet benutten.”

“Dit is heel erg teleurstellend, als je een wedstrijd zo uit handen geeft”, vertelde Jansen na afloop in gesprek met ESPN. “We hebben aardig wat kansen weten te creëren. Maar met name hoe wij eruit zien bij twee standaardsituaties staan wij gewoon niet lekker. Wij doen er alles aan om dat te trainen en dan zie je dat het twee keer niet goed afgestemd is.”

Jansen noemde het verloop van het duel heel erg teleurstellend. “Dat we het op deze manier uit handen geven, is ongelooflijk. We krijgen behoorlijk wat kansen, maar op twee na laten we die liggen. Dan krijgen we uit standaardsituaties twee doelpunten tegen. We wisten dat de tegenstander op deze manier gevaarlijk zou zijn, daar hadden we op getraind en afspraken over gemaakt hoe dat te voorkomen. Hoe de spelers daar dan in de wedstrijd mee omgaan is me niet goed bevallen.”

AZ moet om tot betere resultaten te komen simpelweg meer kansen benutten, zo zei aanvoerder Owen Wijndal op zijn beurt. “Als we dat derde doelpunt maken is er vermoedelijk weinig aan de hand.” Dat gebeurde echter niet en daarom was de verdediger boos. “Om twee dingen eigenlijk. Dat we de kansen niet afmaken uiteraard, maar ook dat we achterin twee ballen op doel krijgen en die er allebei invliegen. Er werd niet goed verdedigd, niet goed gedekt. We stonden wel goed, maar of we liepen niet snel genoeg terug, of we zetten het hoofd niet tegen de bal.”

“Zij dwongen het in die situaties ook een beetje af. Heel frustrerend allemaal." Verder was er eigenlijk niet veel aan de hand, aldus Wijndal. “Wij waren misschien soms een beetje slordig, maar wel de bovenliggende partij. Maar daar heb je niets aan als je niet wint.”