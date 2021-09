Vertonghen bezoekt Ajax in Lissabon: ‘Ongelooflijk hoe goed ze zijn’

Donderdag, 16 september 2021 om 16:58 • Laatste update: 17:03

Daags na de zege van Ajax in de Champions League tegen Sporting Portugal (1-5) kreeg de selectie bezoek van een oude bekende. Jan Vertonghen, momenteel spelend bij Benfica, kwam even polshoogte nemen bij een aantal oud-ploeggenoten. Ajax TV zag zijn kans schoon om de verdediger te interviewen en trok de Belg voor de camera, waarna Vertonghen de loftrompet afstak. "Het is ongelooflijk hoe goed Ajax momenteel is."

Vertonghen nam uitgebreid de tijd om in Lissabon bij te praten met Maarten Stekelenburg en Daley Blind, twee van zijn voormalig ploeggenoten bij Ajax. "Ik zei al tegen Daley: 'We worden gewoon op onze leeftijd nog op de linksbackpositie neergezet'. Ik dacht dat als we ouder werden we naar het centrum mochten, maar blijkbaar dus niet. Bij de Belgische nationale ploeg sta ik ook nog geregeld linksachter. Daar hadden we een onderonsje over."

Ook Vertonghen zag hoe Ajax domineerde tegen Sporting. De ploeg van trainer Erik ten Hag werd bij de hand genomen door Sébastien Haller, die een groot gedeelte van de productie voor zijn rekening nam. "Het eerste half uur was ongelooflijk, ik heb echt genoten", aldus Vertonghen. "Ik ken een aantal spelers en kijk veel naar Ajax. Dit is voor mij een referentie. Ik ken Sporting Portugal natuurlijk best goed, maar als je dan ziet hoe dominant Ajax is, ook uitgedrukt in de score, dat verbaast me wel in positieve zin."

Vertonghen, die er met Benfica medeverantwoordelijk voor was dat PSV niet doordrong tot de groepsfase van de Champions League, heeft wel een aantal favoriete spelers bij Ajax. "Antony is altijd een leuke speler om naar te kijken", gaat de Belg verder. "Jurriën Timber doet het ook ongelooflijk goed. En Devyne Rensch is een geweldige voetballer. Ik vind het jammer dat ik spelers moet opnoemen, dan vergeet je er altijd een aantal. Het is vooral het niveau en de intensiteit wat mooi is om te zien."

"Ik denk dat Timber momenteel verder is dan waar ik toen stond. Ik was niet altijd basisspeler. Het is vooral het vertrouwen. Niet alleen bij hem, maar bij alle jongens die uit de jeugdopleiding komen. Dat zie je niet vaak en het is verbazingwekkend dat hij pas zo weinig wedstrijden heeft gespeeld in de Champions League. Hij heeft ook al een EK meegemaakt. Dat krijg je er bij Ajax met de paplepel ingegoten. Ze staan geweldig, er is heel veel beweging in balbezit. Tactisch staan ze ook goed. Het zat natuurlijk wel een beetje mee gisteren, maar met name de uitvoering en doelgerichtheid maken het verschil."