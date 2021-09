Sébastien Haller strijdt met drietal om eretitel in Champions League

Donderdag, 16 september 2021 om 11:20 • Yanick Vos

Ajax-spits Sébastien Haller is door de UEFA genomineerd voor de titel Speler van de Week in de Champions League. De Ivoriaans international was vier keer trefzeker tegen Sporting Portugal. Jude Bellingham, Robert Lewandowski en Christopher Nkunku zijn de andere genomineerden.

Haller was woensdagavond in Lissabon binnen acht minuten twee keer trefzeker. Na rust scoorde de aanvaller nog twee keer en bepaalde hij de eindstand op 1-5. Door zijn vier doelpunten bij zijn Champions League-debuut voor Ajax werd hij al uitgeroepen tot Man of the Match. Mogelijk krijgt hij nu ook de titel Speler van de Week van de Europese voetbalbond.

Bellingham is ook kanshebber op de eretitel. De talentvolle middenvelder van Borussia Dortmund leverde met een doelpunt en een assist een grote bijdrage aan de 1-2 overwinning op Besiktas. Lewandowski scoorde twee keer op bezoek bij Barcelona (0-3) en maakt eveneens kans. Nkunku is de andere concurrent van Haller. Hij maakte een hattrick tegen Manchester City. Ondanks zijn drie treffers verloor Leipzig met 6-3.

