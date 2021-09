Club Brugge verrast en verpest basisdebuut Lionel Messi bij PSG

Woensdag, 15 september 2021 om 22:59 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:11

Club Brugge is er woensdagavond in geslaagd Paris Saint-Germain af te stoppen in de Champions League. In eigen huis hield de ploeg van trainer Philippe Clement knap stand door met 1-1 gelijk te spelen. Lionel Messi maakte zijn basisdebuut en raakte de lat, maar kwam niet tot scoren. De andere wedstrijd in Groep A ging tussen Manchester City en RB Leipzig en eindigde in 6-3.

Trainer Mauricio Pochettino koos voor een driemansvoorhoede met Messi, Neymar en Kylian Mbappé. Daarmee maakte de 34-jarige Argentijn zijn basisdebuut in het shirt van de Parijzenaren. Daarachter kon ook Georginio Wijnaldum rekenen op een basisplek. Bij Club Brugge verscheen Noa Lang als enige Nederlander aan de aftrap, terwijl Ruud Vormer en Bas Dost genoegen moesten nemen met een plek op de bank.

Voorassist Noa Lang ?? assist Eduard Sobol ?? Hans Vanaken ? Geen walk in the park voor PSG vanavond ??#ZiggoSport #UCL #BRUPAR pic.twitter.com/8F88TLkB5a — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 15, 2021

Het Parijse sterrenensemble kwam na een kwartier spelen al op een 0-1 voorsprong. Kylian Mbappé dribbelde eenvoudigerwijs langs Clinton Mata en bediende Ander Herrera, die de bal diagonaal binnenschoot: 0-1. Het leek zodoende een pijnlijke avond te worden voor Club Brugge, zeker toen Simon Mignolet acht minuten later ternauwernood de 0-2 voorkwam. De Belgen toonden zich echter strijdvaardig en vonden in de 27ste minuut de gelijkmaker. Na een fraaie actie van Lang kwam Eduard Sobol aan de linkerkant van het veld in balbezit, en hij legde de bal terug op Hans Vanaken. De aanvoerder schoot via het scheenbeen van Presnel Kimpembe raak: 1-1.

Net voor het verstrijken van het eerste halfuur kreeg Messi de kans om zijn debuutgoal namens PSG te maken. Vanaf de rand van het zestienmetergebied lege hij aan voor een vrije trap en klopte Mignolet, maar de lat lag een treffer in de weg. Vervolgens kwam Club Brugge er regelmatig gevaarlijk uit en onder meer de tandem Lang-De Ketelaere zorgde voor veel gevaar. De voorsprong werd echter niet gevonden. In het tweede bedrijf kwam Messi, kort nadat Mbappé het veld geblesseerd had verlaten, nog in scoringspositie. De Argentijn haalde vol uit, maar stuitte op de vuisten van Mignolet. In de slotfase voerde PSG de druk nog flink op; de winnende treffer werd echter niet meer gevonden.