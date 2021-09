Ajax slaat belangrijke slag met nieuw contract tot medio 2025

Woensdag, 15 september 2021 om 06:43 • Yanick Vos

Lisandro Martínez verlengt zijn contract bij Ajax. Volgens De Telegraaf is de 23-jarige Argentijnse verdediger het eens geworden met directeur voetbalzaken Marc Overmars over een contract tot aan de zomer van 2025. De vorige verbintenis van Martínez liep medio 2023 af, al hadden de Amsterdammers de optie om die verbintenis met een jaar te verlengen.

Het nieuwe contract van Martínez, dat gepaard gaat met een salarisverhoging, komt niet uit de lucht vallen. Overmars liet in een eerder stadium al weten dat een akkoord op handen was. Inmiddels zijn de betrokken partijen het eens over de voorwaarden. “We zijn er op hoofdlijnen uit met de club. Lisandro is nog niet klaar bij Ajax”, aldus Martinez’ zaakwaarnemer Steinar Dietz van Essel Sports tegenover de krant.

Martínez staat sinds de zomer van 2019 onder contract in de Johan Cruijff ArenA. Ajax nam hem destijds voor een bedrag van ongeveer zeven miljoen euro over van Defensa y Justicia. Overmars haalde de Argentijn naar Amsterdam vanwege het mogelijke vertrek van Tagliafico, die destijds in de belangstelling stond van diverse buitenlandse clubs. Desondanks speelt ook Tagliafico nog altijd bij Ajax.

In zijn eerste seizoen speelde Martínez veelvuldig op het middenveld als controleur. Vorig seizoen liet Ten Hag hem een linie zakken en wordt hij voornamelijk ingezet als centrumverdediger, terwijl hij ook als linksback uit de voeten kan. In het shirt van Ajax speelde Martínez zich in de kijker bij de nationale ploeg van Argentinië. Inmiddels staat zijn teller op drie interlands.