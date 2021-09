Lukaku schittert wederom namens Chelsea; Juventus boekt klinkende zege

Chelsea en Juventus hebben dinsdagavond hun respectievelijke duels winnend afgesloten in de Champions League. In Groep H was de ploeg van manager Thomas Tuchel met 1-0 te sterk voor Zenit Sint-Petersburg dankzij een rake kopbal van Romelu Lukaku. Hakim Ziyech kreeg een basisplek, maar hij kon niet imponeren vanaf de linkerkant. Tegelijkertijd rekende la Vecchia Signora, met Matthijs de Ligt in de basis, in dezelfde poule af met Malmö FF, dat halverwege al tegen een forse achterstand aankeek maar de schade na rust beperkt hield: 0-3.

Chelsea - Zenit Sint-Petersburg 1-0

De eerste helft was bepaald geen lust voor het oog voor de aanwezige toeschouwers, die geen enkele Londense doelpoging voorgeschoteld kregen. Na de rust besloot Chelsea de duimschroeven aan te draaien. De eerste bal tussen de palen van the Blues kwam van de voet van Ziyech. De aanvallende middenvelder kwam net buiten de zestien in balbezit en zocht de rechterbenedenhoek met een lage schuiver, maar het schot was een prooi voor doelman Stanislav Kritsyuk. De volgende kans in de tweede helft was voor Antonio Rüdiger. De centrumverdediger kreeg alle ruimte om vanaf de middellijn door te breken tot aan de rand van de zestien; het schot dat volgde ging echter rakelings naast.

In de 63ste minuut ging Tuchel over tot een wissel van Ziyech, die naar de kant werd gehaald ten faveure van Kai Havertz. Ruim vijf minuten later kwam Chelsea op voorsprong. Vanaf de rechterkant had César Azpilicueta een afgemeten voorzet in huis op Lukaku, die bij de tweede paal boven iedereen uittorende en in de korte hoek raak kopte: 1-0. Tien minuten later had Zenit op gelijke hoogte moeten komen. Na een dribbel over de rechterflank bezorgde Sardar Azmoun invaller Artem Dzyuba een niet te missen kans, maar van dichtbij werkte de spits het leer op onfortuinlijke wijze naast. Uiteindelijk slaagden de Londenaren erin de minimale zege over de streep te trekken.

Malmö FF - Juventus 0-3

In tegenstelling tot het verloren duel met Napoli (2-1) kon trainer Massimiliano Allegri ditmaal wel beschikken de Zuid-Amerikaanse namen. Wegens hun respectievelijke interlands keerden zij te laat terug bij de club om klaargestoomd te worden voor het Serie A-duel. Onder meer de aanwezigheid van Alex Sandro bleek erg welkom, daar de Braziliaan de score in de 23ste minuut opende. Vanaf de rechterkant van het veld legde Juan Cuadrado de bal op de rand van het vijfmetergebied, waar de inlopende Sandro al vallend binnenknikte: 0-2. Het was het eerste Champions League-doelpunt in 68 optredens voor de linksachter van Juventus. Nog voor rust zou Malmö definitief kopje onder gaan.

Na een overtreding van Lasse Nielsen op Álvaro Morata binnen het strafschopgebied besloot arbiter Artur Soares Dias de bal op de stip te leggen. Paulo Dybala mocht aanleggen voor de strafschop en schoot door het midden raak: 0-2. Binnen een minuut na de tweede treffer vond Juventus ook de 0-3. Via Adrien Rabiot en Dybala kreeg Morata het leer ter hoogte van de penaltystip voor zijn voeten, waarna de spits met succes afdrukte. In het tweede bedrijf nam Juventus de voet van het gaspedaal. Morata waagde een poging zijn tweede van de avond te maken, maar hij vond doelman Ismael Diawara op zijn weg. Invaller Moise Kean dacht zijn naam twintig minuten voor tijd op het scorebord te zetten; zijn treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel.