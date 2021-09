‘Real Madrid heeft het geld om Haaland én Mbappé aan te trekken’

Volgens Javier Tebas kent Real Madrid momenteel weinig zorgen op financieel gebied. De voorzitter van LaLiga durft zelfs te stellen dat De Koninklijke voldoende budget heeft om Erling Braut Haaland én Kylian Mbappé aan te trekken. De aanvallers van respectievelijk Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain worden al geruime tijd in verband gebracht met een toptransfer richting Real.

"Real Madrid heeft voor tweehonderd miljoen euro (inclusief afgelopen seizoen, red.) aan spelers verkocht", zo opent Tebas maandag in een uitgebreid interview met Sport. "Sommigen willen meer geld om zo meer Porsches en Ferrari's en betere huizen te kopen, in plaats van het op een ethische manier te verdelen onder alle spelers in het voetbal. Ze beschikken dus over het geld om zowel Haaland als Mbappé binnen te halen. Real heeft geen verlies geleden en ze hebben goede zaken gedaan met uitgaande transfers. Wat ik echt niet begrijp is dat een club als Paris Saint-Germain vierhonderd miljoen euro schuld heeft maar tegelijkertijd een salarishuishouding hanteert van vijfhonderd miljoen euro. En ondanks die situatie weigeren ze aanbiedingen voor Mbappé", aldus de verbaasde bestuurder uit Spanje.

"De regels voor de controle op financieel gebied schieten tekort in Frankrijk, het brengt schade toe aan de Europese markt", vervolgt Tebas. "Het UEFA-systeem zit verkeerd in elkaar. We moeten investeringen binnenhalen, maar geen onbeperkte bijdragen met constante verliezen. In andere sectoren zou het echt niet zijn toegestaan. PSG wint het liefst de Champions League, om tegelijkertijd een miljoenenschuld te hebben. Op die manier maken ze de supporters blij, want je wint wel de Champions League, Maar daarmee wordt het voetbal wel om zeep geholpen, het is heel gevaarlijk."

Tebas laat tevens zijn licht schijnen over de financiële situatie bij Barcelona sinds de uitbraak van het coronavirus. "Het belangrijkste is niet de schuld die ze hebben, maar het vermogen om deze schuld terug te betalen", analyseert de voorzitter van LaLiga. "De winst van Barcelona bedroeg op een gegeven moment een miljard euro. Hun verhouding is één op één, beter dan zeventig procent van de clubs in Europa. Beter ook dan PSG en de clubs in de Premier League. Wij vinden dat de financiële controles de duurzaamheid van Barcelona alleen maar ten goede komen. Hun inkomen is getroffen door de coronacrisis, maar Barcelona bevindt zich niet in een slechte positie. Er zijn genoeg clubs die er veel slechter aan toe zijn", aldus Tebas.