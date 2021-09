Mislukt EK lijkt niets af te doen aan populariteit Frank de Boer

Maandag, 13 september 2021 om 13:37 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:10

Frank de Boer heeft nog niet definitief een punt gezet achter zijn trainersloopbaan, zo benadrukt zaakwaarnemer Guido Albers. Wel denkt de voormalig bondscoach, die opstapte na het mislukte EK, goed na over hoe hij in de toekomst te werk wil gaan binnen een club. Albers grijpt daarnaast de gelegenheid aan om het imago van De Boer op te poetsen, zeker na de storm aan kritiek na de vroegtijdige uitschakeling tegen Tsjechië (0-2) in de achtste finale van het EK.

"Ik heb genoeg spelers gesproken van het Nederlands elftal en nul klachten ontvangen over de trainingen", verzekert Albers in de podcast Branie van Het Parool. "Maar waar Frank tekortkomt, en dat komt steeds vaker naar voren, is het managen van een hele groep. Je hebt als trainer tegenwoordig de controle over vijftig man." Een rol als veldtrainer lijkt voor De Boer de beste oplossing te zijn en die ambitie heeft de clubloze coach ook. "Maar hij ambieert zelf niet meer om manager te zijn", voegt Albers daaraan toe.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kort na het mislukte EK vertrok Frank de Boer als bondscoach van Oranje.

De belangenbehartiger vindt dat De Boer veel te hard is aangepakt in Nederland na het echec tegen de Tsjechen op het EK. "Iedereen doet heel dramatisch over het EK, maar volgens mij heeft hij de drie groepswedstrijden gewoon gewonnen", verwijst hij naar de overwinningen op Oekraïne (3-2), Oostenrijk (2-0) en Noord-Macedonië (0-3). "We doen nu allemaal of die tegenstanders er niks van konden, maar ergens heeft het systeem, of je het er nou mee eens was of niet, wel gewerkt uiteindelijk. Alleen, de vibe rondom Frank was natuurlijk heel slecht."

De Boer werd vroegtijdig ontslagen bij Internazionale en Crystal Palace en kende een teleurstellende einde van zijn avonturen bij Atlanta United en het Nederlands elftal. Desondanks wordt er bij Albers nog regelmatig geïnformeerd naar de beschikbaarheid van de oud-verdediger. "Ja, dat valt niet stil. Zijn naam is groot genoeg om straks weer ergens aan de slag te gaan. De vraag is nu alleen in welke rol Frank dat wil gaan doen. Hij zou bijvoorbeeld een rol kunnen gaan spelen in de doorstroming van talenten richting Ajax 1. Frank weet wat er wordt gevraagd in de top en hij kan ervoor zorgen dat talenten daar klaar voor zijn."