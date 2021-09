Pascal Struijk richt zich op Instagram tot Harvey Elliot: ‘Ik ben er kapot van’

Maandag, 13 september 2021 om 08:30 • Yanick Vos

Pascal Struijk heeft via Instagram gereageerd op de zware blessure van Harvey Elliott. Het negentienjarige talent van Liverpool werd zondagavond per brancard van het veld gehaald in de uitwedstrijd tegen Leeds United (0-3), na een tackle van de Nederlandse verdediger. Struijk geeft aan dat hij nooit had gewild dat dit was gebeurd en hij wenst Elliott een spoedig herstel.

Rond de middenlijn beging Struijk na een klein uur spelen zijn tackle op Elliott, die zijn enkel leek te verdraaien en naar de grond ging. Ploeggenoot Mohamed Salah had direct door dat er sprake was van een ernstige blessure en sommeerde de medische staf om meteen binnen de lijnen te komen. “In de wedstrijd is iets gebeurd dat ik niemand zou toewensen”, aldus Struijk zondagavond op zijn Instagram Story. “Harvey Elliott, mijn gedachten zijn bij jou”, vervolgt Struijk. “Ik ben er kapot van en het was nooit de bedoeling dat dit zou gebeuren. Ik wens je een spoedig herstel en hoop je snel weer terug op het veld te zien.”

“Vanaf het moment dat het gebeurde, zag je Mohamed Salah al naar de kant schreeuwen dat het echt serieus was”, blikte Virgil van Dijk zichtbaar aangeslagen tegenover Sky Sports terug op het moment. “Toen keek ik naar de reactie van Harvey en wist ik eigenlijk al dat het echt serieus is. Dan is er de hele behandelperiode en sta je te wachten, waarna je opnieuw de focus moet zien te vinden. Het is moeilijk, maar het is ook moeilijk voor hen. We gingen er goed mee om en konden gelukkig zelfs nog de 0-3 maken. Ik weet uit eigen ervaring dat de hele staf, alle spelers en de fans achter je staan."

Oi oi, rood voor Pascal Struijk ?? De Nederlander pleegt een aanslag op de enkels van Harvey Elliott en mag vertrekken ?#ZiggoSport #PremierLeague #LEELIV pic.twitter.com/KvVasdDwRn — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 12, 2021

Ook Liverpool-manager Jürgen Klopp verscheen zichtbaar geëmotioneerd voor de camera door de gebeurtenis. De oefenmeester sprak van een 'ernstige' blessure, maar leek aan te geven dat er geen sprake is van een enkelbreuk. "Het gaat om de enkel. Ik heb gehoord dat die ontwricht is en weer kan worden teruggezet. Hij is nu in het ziekenhuis. We moeten wachten. Hij heeft een ongelooflijke wedstrijd gespeeld en het is een ongelooflijke speler, maar nu ligt hij eruit. Wil ik dat zo’n jonge jongen een dusdanige blessure krijgt zo vroeg in zijn carrière? Nee. Helaas is dat wel het geval en we zullen er voor hem zijn. We zullen op hem wachten, want het is een topspeler”, besloot Klopp.

Op zijn Instagram Story heeft Elliott kort na afloop van het duel een foto met een dankwoord voor de steunbetuigingen geplaatst. Vanuit de ambulance en met het wedstrijdshirt nog aan publiceerde hij een foto van zichzelf met een opgestoken duim. "Bedankt voor de berichten. Op weg naar herstel. YNWA", zo schrijft Elliott, tot opluchting van Klopp. “Ik heb natuurlijk geen Instagram posts gezien maar als er een is, dan is dat een goede zaak. Dat laat zien dat hij niet zoveel pijn meer heeft. Dat is geweldig nieuws.”

Eenmaal aangekomen in het ziekenhuis besloot Elliott zijn wedstrijdshirt weg te geven aan een jongen die zelf zojuist zijn arm gebroken had tijdens een wedstrijd. De vader van het jeugdige slachtoffer maakte een foto van het fraaie moment, en die werd vaak gedeeld op Twitter. “Mijn zoon brak vanmiddag zijn arm bij zijn wedstrijd en ligt in het ziekenhuis. Wie komt er plots in het bed naast hem? Harvey Elliott en zijn familie. Hij gaf hem zijn wedstrijdshirt en zijn schoen. Mijn zoon is helemaal in de wolken”, zo valt er te lezen.