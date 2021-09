Solskjaer biedt Van de Beek hoop met benoemen van vier posities

Zondag, 12 september 2021 om 09:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:49

Ole Gunnar Solskjaer weigert om Donny van de Beek af te schrijven bij Manchester United. Volgens de Noorse manager van the Red Devils werkt de veelzijdigheid duidelijk in het voordeel van de Nederlandse middenvelder. Solskjaer denkt dat Van de Beek dit seizoen een belangrijke rol kan spelen als hij zich richt op een rol centraal op het middenveld van Manchester United.

Tegen Newcastle United (4-1) speelden Paul Pogba en Nemanja Matic in de rug van de meer naar voren geschoven Bruno Fernandes. Van de Beek is voor Solskjaer ook zeker een optie voor een van die posities, net als de momenteel geblesseerde Scott McTominay. Daarnaast beschikt men nog over Jesse Lingard, Fred en Juan Mata. "Donny kan inderdaad als een 6 of 8 spelen", zei de manager in aanloop naar Newcastle-thuis in het YouTube-programma Beyond The Pitch. "En natuurlijk ook als aanvallende middenvelder op 10. We hebben hem zelfs al eens hangend als linksbuiten geposteerd. Hij heeft veel kwaliteiten en is veelzijdig, daar houden we van bij deze club."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Rio Ferdinand deelt complimenten uit aan Donny van de Beek na interview

De oud-verdediger is onder de indruk van de Nederlandse middenvelder van Manchester United. Lees artikel

"Donny heeft gewoon erg goede kwaliteiten", vervolgt Solskjaer zijn analyse over de huidige situatie van Van de Beek bij Manchester United. "Het afgelopen seizoen was voor hem soms erg teleurstellend. Zeker ook omdat hij in de slotfase van het seizoen geblesseerd raakte en daardoor het EK moest laten schieten. Donny heeft in de afgelopen periode keihard gewerkt en is er helemaal klaar voor om losgelaten te worden. Hij wil gewoon weer spelen en laten zien wat hij kan", aldus Solskjaer.

Van de Beek ging onlangs in de podcast van oud-verdediger Rio Ferdinand in op zijn opties op het middenveld van Manchester United. "Bij Ajax heb ik ook als 10 gespeeld. Ik kan echter ook op de posities daarachter uit de voeten. Ik wil gewoon aan spelen toekomen en het maakt me niet uit waar." De voormalig Ajacied heeft geen garanties gekregen van Solskjaer voor dit seizoen. "Je kan een speler natuurlijk nooit speeltijd beloven. Maar ik moet meer gaan spelen, dat klopt zeker. Je kan iedere dag trainen, maar uiteindelijk gaat het om speeltijd in wedstrijden. Als je een keer per maand mee mag doen, kun je je niet van je beste kant laten zien. Voor mij is het belangrijk dat ik er sta als dat moet", aldus Van de Beek, die tegen Newcastle als invaller werd gebruikt.