Van de Beek: ‘Ten opzichte van mijn eerste dagen ziet hij een flink verschil’

Maandag, 6 september 2021 om 20:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:01

Donny van de Beek rekent op meer speeltijd bij Manchester United. De middenvelder bleef in de eerste drie wedstrijden van het Premier League-seizoen negentig minuten op de bank zitten. Desondanks stak Ole Gunnar Solskjaer in de slotfase van de transferwindow een stokje voor een overstap van Van de Beek naar Everton op huurbasis. De trainer verwacht Van de Beek nog nodig te zullen hebben, al is dat vooralsnog niet gebleken in de competitie.

In een interview met Manchester United-icoon Rio Ferdinand voor diens podcast FIVE vertelt Van de Beek over zijn mislukte overstap naar Everton. "Ik heb erover gesproken met de trainer de club (Manchester United, red.). Ze vertelden duidelijk dat ze me hier willen houden. De trainer was heel positief over me en zei: 'Ik heb je nodig en ik wil je hier houden.' Natuurlijk is het begin van het seizoen moeilijk, omdat ik nog geen minuut heb gezegd, maar hij zei: 'Ik zie nu een andere Donny op de trainingen.' Hij was heel goed over me te spreken. Ik voel me goed. Ik hoop de mensen te kunnen bewijzen dat ik progressie heb geboekt", aldus Van de Beek.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Basten verbaasd na verhaal van zaakwaarnemer: ‘Zo goed is Donny niet’

De situatie van Donny van de Beek werd zondagavond besproken in Rondo. Lees artikel

Solskjaer ziet een 'groot verschil' bij Van de Beek, stelt de ex-Ajacied. "Hij ziet dat ik wat sterker ben en dat ik een jaar ervaring heb in Engeland. Ten opzichte van mijn eerste dagen bij Manchester United ziet hij een flink verschil." Van de Beek geeft aan dat Solskjaer goed contact onderhoudt met spelers die niet vaak in actie komen. "Ik moet hem vertrouwen. Als hij me niet nodig heeft, laat hij me wel gaan. Ik denk dat hij plannen met me heeft. Ik moet gewoon hard werken en hopen dat ik de mensen kan laten zien wat ik kan." Van de Beek weet dat Solskjaer niet in staat is om spelers speeltijd te beloven. "Het is voetbal, dus je kunt iemand nooit beloven dat hij gaat spelen. Je kunt wel hard trainen, maar uiteindelijk heb je speeltijd nodig om te laten zien dat je in topvorm bent. Als je een keer per maand speelt, kun je dat niet doen."

Zondagavond liet zaakwaarnemer Guido Albers in Rondo doorschemeren dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over de verwachtingen voor dit seizoen. Van de Beek neemt geen genoegen met alleen speeltijd in de EFL Cup en de FA Cup. "Trainers kunnen geen garanties geven", besefte Albers. Maar de gesprekken zijn nu duidelijker en harder geweest ten opzichte van vorig jaar. Ik verwacht dat hij nu wel een kans gaat krijgen. Hij is er klaar voor. Hij moet gewoon voetballen. Het is zuur en pijnlijk voor Donny dat hij niet bij het Nederlands elftal zat."