Roger Schmidt hoort binnenkort of nieuw contract een optie is

Vrijdag, 10 september 2021 om 14:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:17

Roger Schmidt heeft nog het nodige te puzzelen in aanloop naar de uitwedstrijd van PSV tegen AZ van zaterdagavond. De Duitse coach verklaart vrijdagmiddag dat Davy Pröpper nog niet fit genoeg is om af te reizen richting Alkmaar. De onlangs aangetrokken Carlos Vinícius heeft zijn werkvergunning nog niet binnen en is derhalve niet inzetbaar in het AFAS Stadion. Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré zijn een dag voor de ontmoeting met AZ nog twijfelgevallen bij PSV.

Sangaré werd maandag enkele minuten voor rust van het WK-kwalificatieduel tussen Ivoorkust en Kameroen per brancard van het veld gedragen. Vervolgens keerde hij echter terug op het veld en ook aan het begin van de tweede helft stond hij 'gewoon' binnen de lijnen. Desondanks staat er een vraagteken achter zijn naam voor AZ-uit. Gakpo raakte zaterdag geblesseerd tijdens Nederland-Montenegro (4-0) en haakte maandag definitief af bij het Nederlands elftal. De 6-1 overwinning op Turkije ging aan zijn neus voorbij.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tijdens het persmoment van vrijdagmiddag voorafgaand aan de hervatting in de Eredivisie komt ook de contractsituatie van Schmidt ter sprake. De PSV-coach gaat binnenkort met de directie van de Eindhovense club om de tafel om over de toekomst te praten. Schmidt heeft 'geen haast en voelt niet de druk om snel een beslissing te nemen'. Schmidt, die vorig jaar werd aangesteld door de leiding van PSV, is begonnen aan zijn laatste contractjaar in het Philips Stadion.

"We gaan er over een aantal weken over praten. Het is goed om de ontwikkeling dan weer te zien", wordt Schmidt op de persconferentie geciteerd door het Eindhovens Dagblad. "We staan niet onder druk en de relatie met de leiding is heel goed. Ik kijk zelf niet te ver in de toekomst en ben gefocust op het hier en nu. Ik heb alle energie nu nodig om het team goed te begeleiden voor de komende weken. Als het contract nog een jaar duurt, moet je altijd een goed moment vinden om het daarover te hebben", aldus Schmidt, die naar eigen zeggen een goede werkrelatie heeft met technisch directeur John de Jong en algemeen directeur Toon Gerbrands.

Dat Mario Götze en Noni Madueke inmiddels al wel hun handtekening hebben gezet onder een nieuw contract bij PSV zegt Schmidt niet zo veel, geeft hij eerlijk toe. "Dat is vooral een goed teken voor PSV. De spelers voelen dat ze hier op de juiste plek zijn. Maar voor mij is het geen garantie, het is niet zo dat ze zeker vijf jaar blijven", zo besluit de oefenmeester van PSV zijn relaas.