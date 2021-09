Messi geniet van beelden: ‘Ik was helemaal weg, verlamd zelfs’

Donderdag, 9 september 2021 om 12:39 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:34

Lionel Messi zag in juli met de eindzege in de Copa América een droom in vervulling gaan. Dankzij de 0-1 overwinning op Brazilië in de finale in Rio de Janeiro wist de spelmaker eindelijk een prijs te veroveren met de Argentijnse ploeg. Twee maanden later moet Messi glimlachen als hij de foto's van hemzelf ziet tijdens de festiviteiten na afloop van de eindstrijd in de Copa América.

"Ik kon niet geloven dat we hadden gewonnen", verklaart Messi in een uitgebreid telefonisch interview met de Spaanse variant van ESPN vanuit het trainingskamp van Argentinië. "Ik had er zo vaak over gedroomd dat ik niet gelijk doorhad wat er allemaal gebeurde. Ik kan er nu veel meer van genieten van de beelden dan toen, want na de finale beleefde ik alles echt in een roes. Ik was helemaal weg, verlamd zelfs." De aanwinst van Paris Saint-Germain benadrukt wel gelijk dat Argentinië door de winst in de Copa América niet gelijk als de beste ploeg ter wereld moet worden aangemerkt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De 34-jarige sterspeler wist deze zomer eindelijk beslag te leggen op de Copa América.

"Dat dachten we altijd wel, maar dat is niet het geval. De winst in Copa América maakt ons niet het allerbeste elftal ooit. Zo zijn we ook niet de slechtste ploeg ooit omdat we drie finales van de Copa América en de WK-finale hebben verloren. Er kan altijd maar een team winnen. Het bereiken van een finale is geen gemakkelijke opgave, al kregen we daar niet de waardering voor. Het tegenovergestelde was zelfs het geval. Dat alles is wel een keerpunt geweest voor ons."

De hooggespannen verwachtingen werden door de jaren heen nooit waargemaakt door Messi en consorten, wat tot een storm aan kritiek leidde in de Argentijnse media. "We werden door een deel van de journalisten gezien als mislukkelingen en er werd gezegd dat we niet genoeg passie en liefde toonden voor het Argentijnse shirt. We zouden verbannen moeten worden uit het nationale elftal, zo luidde het oordeel. "Dat wilden we graag rechtzetten."

Messi slaagde in zijn missie door het veroveren van de Copa América op Braziliaanse bodem. De sterspeler kijkt met een gelukzalig gevoel terug op de periode na de triomf met de nationale ploeg. "Ik was eindelijk eens van de eerste tot de laatste dag van mijn vakantie gelukkig. Vroeger was ik altijd verbitterd en had ik echt twee weken lang nergens zin in. Maar nu voelde de hele vakantie compleet anders aan."