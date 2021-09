Vermoedelijke opstelling Oranje: Van Gaal wijzigt op meerdere posities

Zaterdag, 4 september 2021 om 08:12 • Yanick Vos • Laatste update: 09:06

Het Nederlands elftal vervolgt de WK-kwalificatie vanavond met een wedstrijd tegen Montenegro. Het duel in het Philips Stadion (20.45 uur) moet in winst omgezet worden om zicht te houden op directe kwalificatie voor de eindronde in Qatar. Louis van Gaal verklapte vrijdag al een aantal basisspelers, waardoor de vermoedelijke opstelling goed in te vullen is.

Van Gaal is deze week begonnen aan zijn derde termijn als bondscoach van Oranje. Zijn start had beter gekund, daar het bezoek aan Noorwegen werd afgesloten met een 1-1 gelijkspel. Na afloop was er kritiek op het resultaat, de speelwijze en de individuele prestaties van diverse spelers. Onder meer Daley Blind en Memphis Depay maakten geen sterke indruk, terwijl Steven Berghuis in de rust al werd gewisseld. Eerstgenoemde zal vanavond hoe dan ook niet in actie komen. Blind liep tegen Noorwegen al snel tegen een gele kaart aan, waardoor hij geschorst is voor de ontmoeting met Montenegro. Georginio Wijnaldum, Davy Klaassen, Donyell Malen en Ryan Gravenberch moeten vanavond oppassen, daar zij op scherp staan en bij een gele kaart dus geschorst zijn tegen Turkije.

Van Gaal: ‘Geweldige persconferentie, de opstelling is weer bekend’

De bondscoach was vrijdagmiddag in een goede bui tijdens de persconferentie. Hij gaf niet alleen een deel van de opstelling prijs, ook sprak hij zich uit over het duel met Montenegro. Van Gaal zei een vergelijkbare wedstrijd te verwachten als tegen Noorwegen. Dat betekent dat hij verwacht dat Montenegro verdedigend en op een compacte manier zal spelen. “Ik denk dat Montenegro creatieve, slimme en lepe spelers heeft. Dat maakt het lastig. Ze zullen net zo gaan spelen als Noorwegen. Daar hebben we op getraind”, zei de bondscoach. “Ik vind dat zij meer ruimtes weggeven dan Noorwegen, maar ze spelen wel tegen Nederland. Dat daagt wel uit tot dit spel, en dat negentig minuten volhouden.”

Het is aan Montenegro te danken dat Oranje directe kwalificatie voor het WK nog in eigen hand heeft. Afgelopen woensdag leek koploper Turkije hard op weg naar een 2-1 overwinning. In de zevende minuut van de blessuretijd tekende FCSB-verdediger Risto Radunovic echter voor de gelijkmaker, waardoor de schade voor Oranje meeviel. Het maakt Montenegro echter ook een directe concurrent. Want net als Nederland heeft het team van bondscoach Miodrag Radulovic zeven punten verzameld uit vier duels en staat het ook maar een punt achter op koploper Turkije. Montenegro boekte overwinningen op Letland (1-2) en Gibraltar (4-1), terwijl het vervolgens verloor van Noorwegen (0-1) en dus gelijkspeelde tegen Turkije.

Om te winnen van Montenegro zal het volgens Van Gaal beter moeten. Tijdens de confrontatie met Noorwegen zag de trainer veel verbeterpunten. “Het gaat erom dat je moet durven voetballen, maar dat je wel de goede balsnelheid gebruikt. Er was tegen Noorwegen zoveel balverlies, waardoor je gevaarlijke counters krijgt. Eigenlijk hebben we het verdedigend nog goed opgelost. Eén goal, één keer de paal en één keer bleef Justin Bijlow goed staan. Dat was Erling Haaland”, zei Van Gaal vrijdag tijdens het persmoment. De buitenspelers zullen hun rol anders moeten invullen. “Ik hoop dat ze langer aan de buitenkant blijven en daarna op het juiste moment naar binnen gaan. Dat is zó belangrijk”, benadrukte de bondscoach.

Vermoedelijke opstelling

Bijlow kreeg woensdag het vertrouwen van Van Gaal. De Feyenoord-keeper liet een goede indruk achter in zijn eerste wedstrijd in dienst van het Nederlands elftal. De trainer noemde het tegendoelpunt ‘lucky’ en zag Bijlow een aantal goede reddingen verrichten. Hij mag zich voorlopig de eerste keeper van Oranje noemen en zal vanavond onder de lat staan. Op de rechtsbackpositie wordt Jurriën Timber vervangen door Denzel Dumfries. Van Gaal was niet tevreden over de manier waarop de Ajax-verdediger zijn rol invulde, zo vertelde hij vrijdag. Dumfries is vanavond zijn vervanger, zo verklapte Van Gaal: “Die kan je alvast invullen.”

Een andere naam die Van Gaal prijsgaf is Stefan de Vrij. De bondscoach deelde afgelopen woensdag al een groot compliment uit aan de Internazionale-verdediger voor zijn optreden tegen Noorwegen. Hij verscheen vrijdag aan de zijde van Van Gaal op de persconferentie en daaruit viel al op te maken dat hij zou gaan starten. Dat werd vervolgens bevestigd door de keuzeheer: “Stefan staat tegen Montenegro rechts in het centrum, je gaat zien wie er links speelt.” Of aanvoerder Virgil van Dijk tegen Montenegro in actie kan komen, of dat er wordt gekozen voor Matthijs de Ligt, liet Van Gaal in het midden.

Omdat Van Dijk na zijn zware blessure mogelijk niet drie wedstrijden achter elkaar kan spelen en Turkije op papier een zwaardere tegenstander is dan Montenegro, is het niet ondenkbaar dat de Liverpool-verdediger vanavond gespaard wordt. "Ik denk dat hij die twee wedstrijden wel kan spelen. Maar wij moeten ook rekening houden met de revalidatie”, zei Van Gaal. De Ligt is weer beschikbaar na zijn schorsing en zal naar verwachting links in het centrum spelen. Die suggestie noemde Van Gaal in gesprek met de NOS ‘heel goed gedacht’. Door de schorsing van Blind lijkt Feyenoord-verdediger Tyrell Malacia zich op te kunnen maken voor zijn basisdebuut op de linksbackpositie volgens het Algemeen Dagblad.

De vermoedelijke opstelling van het Nederlands elftal.

Op het middenveld worden geen wijzigingen verwacht. Davy Klaassen, die met een doelpunt tegen Noorwegen belangrijk was voor Oranje, zal samen met Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum het middenveld vormen. Berghuis krijgt een nieuwe kans op de rechtsbuitenpositie, zo verklapte Van Gaal. “Ik heb met hem gesproken weer. En ik heb aangegeven wat hij misschien beter kan doen en wat hij moet laten”, aldus Van Gaal over de rechtsbuiten van Ajax. “Ik heb ook aangegeven dat de manier waarop Timber de rechtsbackpositie invulde hem niet hielp. Daardoor geef ik hem nog een kans. Ho, nu zeg ik te veel. Weer die opstelling bekend, jezusmina”, zei Van Gaal met een knipoog. “In mijn ogen is hij de beste rechterspits op de Nederlandse en buitenlandse velden.”

Op links krijgt Cody Gakpo opnieuw het vertrouwen, zo is de verwachting, ondanks dat hij een fout maakte bij het doelpunt van Haaland door niet snel genoeg aan te sluiten. “Bij die tegengoal heeft iemand (Gakpo, red.) wel een grote fout gemaakt. Dat heb ik verteld en laten zien, we zijn grote jongens. Hij reageerde volwassen”, reageerde Van Gaal, die in de spitspositie opnieuw voor Memphis Depay lijkt te gaan kiezen. Steven Bergwijn, Donyell Malen en Wout Weghorst moeten derhalve hopen op een invalbeurt.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Bijlow; Dumfries, De Vrij, De Ligt, Malacia; Klaassen, De Jong, Wijnaldum; Berghuis, Depay, Gakpo.