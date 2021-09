De Jong wist van interesse Barça en zei daarom ‘nee’ tegen PSV

Woensdag, 1 september 2021 om 14:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:37

De interesse van Barcelona in Luuk de Jong kwam niet pas op de allerlaatste dag van de zomerse transfermarkt op gang. De Telegraaf schrijft woensdag dat de van Sevilla overgenomen aanvaller al enige weken in beeld was bij trainer Ronald Koeman. De Jong wilde de kans om bij Barcelona te spelen met beide handen aangrijpen en de spits zei daarom 'nee' tegen zijn oude liefde PSV.

Het was zo goed als uitgesloten dat De Jong het seizoen zou afmaken bij Sevilla. De 31-jarige aanvaller leek in eerste instantie op weg naar Besiktas, maar een deal met de Turkse topclub kwam deze zomer niet van de grond. Een terugkeer naar PSV werd zaterdag definitief in de kiem gesmoord door coach Roger Schmidt. ESPN-verslaggever Hélène Hendriks vroeg aan Schmidt of De Jong 'eindelijk' naar Eindhoven komt. "Niet dit jaar", zei de Duitser resoluut. "Natuurlijk is hij een geweldige speler met een fantastische historie bij PSV, maar hij komt dit seizoen niet naar ons."

De Jong bleef dromen van het avontuur bij Barcelona, Al was er wel lange tijd onzekerheid over het definitief doorgaan van de transfer. Op de laatste avond van de transferperiode dat Barcelona wilde doorzetten in de jacht op de ervaren Nederlander. De Jong tekende in de nacht van dinsdag op woensdag een contract van enkele tientallen pagina's per beveiligde mail richting zijn nieuwe werkgever. De formele bevestiging van LaLiga bleef echter uren op zich wachten. Uiteindelijk werd de transfer 's nachts om 3.34 uur wereldkundig gemaakt door de Catalanen.

De komst van de Nederlander is het antwoord van Barcelona op het vertrek van Antoine Griezmann, die na twee seizoenen al de deur van het Camp Nou achter zich dicht trekt en terugkeert naar Atlético Madrid. In het laatste uur van de transfermarkt werd nog gespeculeerd over het niet doorgaan van beide transfers, in verband met het eventuele afketsen van de transfer van Saúl Ñíguez naar Chelsea, maar al het papierwerk werd tijdig ingeleverd, zodat Barcelona alsnog met het verlossende woord kon komen.