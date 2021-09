Verbijstering om Barcelona: ‘Van Messi en Neymar naar Luuk de Jong’

Woensdag, 1 september 2021 om 10:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:47

De transfer van Luuk de Jong naar Barcelona maakt nogal wat los op met name de sociale media. Er wordt door sommige mensen zelfs gesproken over 'wanbeleid in de afgelopen tien jaar' bij de Catalaanse grootmacht. Veel sociale media-gebruikers vinden het onbegrijpelijk dat Barcelona binnen korte tijd afscheid neemt van Lionel Messi en Antoine Griezmann en aan de andere kant een spits haalt van het kaliber-De Jong.

“Het is lachwekkend dat een club met een stamboom en statuur zoals Barcelona Luuk de Jong aantrekt“, zo schrijft een verbolgen Twitteraar. “We hebben het hier dus over Luuk de Jong. LUUK DE JONG! Bij Barcelona! Mijn God.“ Een andere voetballiefhebber vindt het veelzeggend dat de van Sevilla afkomstige spits midden in de nacht pas officieel wordt gepresenteerd door Barcelona. “Dat laat vooral zien dat een speler over zijn top is.“

“Barcelona gaat van Lionel Messi, Samuel Eto'o, Thierry Henry, Neymar en Luis Suárez naar een versleten Sergio Agüero, Luuk de Jong en de altijd geblesseerde Ousmane Dembélé“, zo klinkt het eveneens op Twitter. Er is niet alleen kritiek op het bestuur van Barcelona, maar zeker ook op trainer Ronald Koeman. “Als je Luuk de Jong aantrekt dan ben je ongeschikt als trainer.“ En ook: “Ronald Koeman is compleet gek geworden! Een klassespeler als Griezmann inruilen voor een derderangs spits als Luuk de Jong is totale kolder . Barcelona heeft hem helemaal niet nodig, zelfs niet voor de reservebank!“

Het transferbeleid van Barcelona in de afgelopen jaren is sommige supporters een doorn in het oog. “Ik kan simpelweg niet geloven dat mijn club in 2019 Kevin-Prince Boateng haalde, in 2020 Martin Braithwaite en nu Luuk de Jong. Over van je voetstuk vallen gesproken.“ Er zijn ook mensen die De Jong de toptransfer naar Barcelona gunnen, al wordt er wel gelijk een kanttekening geplaatst. “Maar dit is voor Barcelona toch de slechtste transfer ever?“, vraagt een Twitter-gebruiker zich af.

More than a club. More than an honour. Visca el Barça! ???? https://t.co/LHc0Fjr82a — Luuk de Jong (@LuukdeJong9) September 1, 2021

De Jong heeft inmiddels ook een reactie gegeven op zijn komst naar Barcelona: “Meer dan een club. Meer dan een eer. Visca el Barça!“, zo valt woensdagochtend te lezen op de Twitter-pagina van de kersverse aanwinst van de Catalanen. De Jong maakt het seizoen op huurbasis af in het Camp Nou en Barcelona heeft tevens een optie tot koop bedongen op de 31-jarige aanvaller. Koeman gaf groen licht voor het halen van De Jong omdat hij een ander type aanvaller is dan hij al heeft met spitsen als Depay en de nu nog geblesseerde Agüero. De trainer van Barcelona kent De Jong bovendien van hun gezamenlijke periode bij het Nederlands elftal en weet dat zijn landgenoot bij een club als Barcelona geen stampij zal maken over een rol als stand-in en/of pinchhitter.