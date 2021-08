Ole Gunnar Solskjaer houdt transfer van Donny van de Beek tegen

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 21:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:27

Donny van de Beek is op de slotdag van de zomerse transfermarkt een overstap naar Everton misgelopen. Volgens het Algemeen Dagblad heeft Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer een vertrek op huurbasis tegengehouden. Zelf had Van de Beek zijn zinnen gezet op de transfer naar de club van technisch manager Marcel Brands, maar hij blijft in ieder geval tot de winterstop op Old Trafford.

Van de Beek zou de afgelopen weken hebben aangedrongen op een tijdelijk vertrek bij Manchester United. Hij maakte dit seizoen nog geen enkele speelminuut in de Premier League en werd ook buiten de eerste selectie van de nieuwe bondscoach Louis van Gaal gehouden. Voor zijn sportieve toekomst leek een tijdelijk vertrek Van de Beek het beste. Er waren meerdere clubs die interesse toonden. De clubleiding was bereid om mee te werken, maar Solskjaer zou het vertrek van Van de Beek als 'onbespreekbaar' hebben bestempeld. De beslissing van de trainer lijkt een signaal dat Solskjaer dit seizoen gebruik wil maken van Van de Beek, al blijkt daar in de praktijk vooralsnog weinig van.

In meerdere recente interviews heeft Solskjaer wel gehint op meer speeltijd voor Van de Beek. Hij toonde zich positief over de manier waarop de Nederlander zijn zomerstop heeft gebruikt. "Hij heeft wat spiermassa opgebouwd, ja. Hij heeft vorig seizoen kennis kunnen maken met het Engelse voetbal en heeft slim gebruikgemaakt van de zomermaanden", zei Solskjaer eerder deze maand. Hij insinueerde dat Van de Beek inmiddels gewend is aan het voetbal in Engeland en volgend seizoen van waarde zou kunnen worden. "Je weet nooit hoe spelers uit het buitenland binnenkomen. Sommige hebben een jaar nodig. Je kunt bijvoorbeeld zien hoe Fred zich heeft ontwikkeld sinds zijn komst." Fred kwam in 2018 over van Shakhtar Donetsk en veroverde in zijn tweede seizoen een basisplaats. "Er zijn weer andere spelers die meteen aanhaken. Het hangt ervan af."

Van de Beek heeft tot dusver 36 wedstrijden voor Manchester United achter zijn naam staan, waarvan 15 als basisspeler. Hij was goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Zijn contract loopt nog vier jaar door. Maandag liet Fabrizio Romano al weten rekening te houden met een vertrek van Van de Beek op de slotdag van de transfermarkt. "Het is laat, maar zeg nooit nooit. Als een club de komende uren toehapt...", zei hij in zijn podcast. "Ik heb altijd een oog gehouden op Donny, want hij speelt nooit en we praten over een echt goede voetballer. Hij verdient het om te spelen en om zijn kwaliteiten te tonen."