Feyenoord tweet naar Romano en meldt komst van Nelson

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 17:31 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:39

Feyenoord heeft zich versterkt met Reiss Nelson. De 21-jarige rechtsbuiten komt de rest van het seizoen op huurbasis over van Arsenal en heeft tegelijkertijd zijn contract bij the Gunners verlengd tot de zomer van 2023. Dinsdag doorliep hij de medische keuring in Rotterdam. Feyenoord maakt de komst van Nelson bekend met een tweet aan de bekende transferjournalist Fabrizio Romano, die het nieuws over het akkoord tussen beide clubs maandag bekendmaakte.

"Hey @FabrizioRomano, here we go!", schrijft Feyenoord, een verwijzing naar de beroemde catchphrase waarmee Romano aangeeft dat een transfer definitief gaat plaatsvinden. De club publiceert een video waarop te zien is dat technisch directeur Frank Arnesen papierwerk doorneemt. "We volgen Reiss al maanden", zegt Arnesen op de clubsite. "Hem naar Feyenoord halen was in deze transferwindow een van onze prioriteiten, dus we zijn heel blij dat het gelukt is en dat we hem vandaag kunnen verwelkomen. Reiss is een zeer creatieve aanvaller, een snelle jongen met een goede actie die het verdedigers in de één-tegen-één heel lastig kan maken. Zo’n speler kunnen we in onze voorhoede goed gebruiken."

"Ik kijk ernaar uit om in dit schitterende stadion te spelen", reageert Nelson zelf op zijn transfer. "Feyenoord is een prachtige club en een mooie uitdaging voor mij. Ik hoop dat ik de supporters snel kan laten juichen." Nelson geldt als alternatief voor Amad Diallo, die eigenlijk gehuurd zou worden van Manchester United maar zondag op het laatste moment geblesseerd raakte. Hij doorliep de jeugdopleiding van Arsenal en maakte in de zomer van 2018 op huurbasis de overstap naar TSG 1899 Hoffenheim. In de Bundesliga kwam hij in 23 optredens tot 7 goals en een assist, voordat hij een jaar later terugkeerde bij de Londenaren. Hoewel hij in het seizoen 2019/20 met negentien Premier League-optredens nog regelmatig in actie mocht komen, belandde de vleugelaanvaller afgelopen jaargang op een zijspoor bij Arsenal.

In het huidige seizoen kwam Nelson tot een invalbeurt in het verloren uitduel met Brentford (2-0). Transfermarkt schat zijn marktwaarde op negen miljoen euro. Feyenoord was gezien de smalle selectie dringend op zoek naar een extra aanvallende versterking. Met Luis Sinisterra, Alireza Jahanbakhsh en Bryan Linssen beschikte Arne Slot over slechts drie volwaardige flankspelers. Linssen en Naoufal Bannis kunnen daarnaast als nummer negen uit de voeten. Robert Bozeník, de andere spits in de selectie van Feyenoord, wordt met optie tot koop verhuurd aan Fortuna Düsseldorf.

Zondagavond kreeg Feyenoord een flinke domper te verwerken, toen het te horen kreeg dat Diallo tijdens een training geblesseerd geraakt is en waarschijnlijk een maand aan de kant staat. Feyenoord en Manchester United hadden een akkoord over een huurovereenkomst voor de rest van het seizoen. "Hij is geblesseerd geraakt, het gaat niet door’', vertelde technisch directeur Arnesen zondag aan het Algemeen Dagblad. "Jammer, alles was rond."