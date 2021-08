PSV neemt met video afscheid van Ihattaren na jaren met ‘ups en downs’

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 15:10 • Chris Meijer • Laatste update: 15:43

PSV heeft het vertrek van Mohamed Ihattaren via de officiële kanalen bevestigd. De negentienjarige aanvallende middenvelder maakt voor een nog onbekende transfersom de overstap naar Juventus, zoals onder meer het Eindhovens Dagblad en Fabrizio Romano eerder op dinsdag al meldden. John de Jong reageert op de website van PSV op het vertrek van Ihattaren, die zijn handtekening heeft gezet onder een contract tot medio 2025 en volgens verschillende Italiaanse media direct verhuurd zal worden aan Sampdoria.

“We wensen Mohamed veel succes in Italië en hopen dat deze overstap zowel voor hem persoonlijk als voor zijn carrière goed uitpakt”, geeft De Jong te kennen. Hij spreekt van 'ups en downs' in de afgelopen jaren. “Mohamed heeft de afgelopen jaren hoogte- en dieptepunten gekend. Zijn debuut en eerste maanden bij de A-selectie waren veelbelovend. Door omstandigheden is er daarna niet uitgekomen wat er voetbaltechnisch bij Mo zeker in zit. Dat is ontzettend jammer, in de eerste plaats voor Mohamed zelf. We gunnen hem deze transfer en hopen dat hij erin slaagt zijn belofte in Italië in te lossen.”

Van ??? naar ?? Het ga je goed, Mo. pic.twitter.com/hD26KZnc9V — PSV (@PSV) August 31, 2021

PSV plaatste bij de aankondiging van het vertrek van Ihattaren op Twitter een foto met een scheur in het midden. Links is een foto van Ihattaren van elf jaar geleden te zien, rechts een foto voorafgaand aan dit seizoen. "Oef", zo reageerde Rik Elfrink, PSV-watcher voor het Eindhovens Dagblad, aanvankelijk. De scheur in de foto blijkt de 'huisstijl' te zijn, zo laat Jordy Koppens van het mediateam van PSV in een reactie aan Elfrink weten: "De scheur is onderdeel van onze nieuwe huisstijl Rik, zit bijna in alle afbeeldingen. Kwam nu goed uit om contrast 11 jaar geleden vs. nu te laten zien. Niet de bedoeling om het als ‘breuk’ te laten overkomen in ieder geval."

Ihattaren raakte deze zomer op ramkoers met PSV. Zaterdag 31 juli kondigde PSV aan dat hij een individueel trainingsprogramma zou volgen op de PSV Campus. De club verweet het talent dat hij 'een aantal afspraken met de club niet is nagekomen'. Ihattaren werd niet geselecteerd voor de Champions League-duels met FC Midtjylland en de wedstrijd tegen Ajax om de Johan Cruijff Schaal. Even daarvoor had hij zich voor de vijfde keer in acht maanden tijd ziekgemeld.

Na elf jaar PSV vertrekt Mohamed Ihattaren naar @juventusfc. Mo, we wensen je alle goeds in Italië ???? — PSV (@PSV) August 31, 2021

Ihattaren is afkomstig uit de jeugdopleiding van PSV. Hij debuteerde in januari 2019 onder leiding van Mark van Bommel en maakte met name in de eerste seizoenshelft van 2019/20 een goede indruk bij PSV. Ne de onderbreking van de competitie door het coronavirus wist Ihattaren zijn oude vorm niet meer te hervinden. Onder trainer Roger Schmidt was hij nooit zeker van een basisplaats. Voor Ihattaren is de teller bij PSV gestokt op 74 duels, waarin hij 10 keer scoorde en 11 assists gaf.

Het bleef lang onduidelijk waar de toekomst van Ihattaren zou liggen. “Als het aan de trainer van PSV ligt, belandt Ihattaren op dood spoor. Ik zal er alles aan doen om dat voorkomen”, zei zaakwaarnemer Mino Raiola eerder deze week in gesprek met De Telegraaf. Ihattaren werd eerder gelinkt aan AS Monaco, maar tekent nu dus bij Juventus. La Vecchia Signora verhuurt hem direct voor één seizoen aan Sampdoria, de huidige nummer dertien van de Serie A.