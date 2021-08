Teun Koopmeiners bevestigt in tranen transfer naar Atalanta

Zondag, 29 augustus 2021 om 18:50 • Chris Meijer • Laatste update: 19:01

Teun Koopmeiners gaat de overstap naar Atalanta maken, zo bevestigt hij zondag na de met 1-3 gewonnen uitwedstrijd tegen sc Heerenveen voor de camera van ESPN. De 23-jarige middenvelder vertelt dat kort voor het duel in het Abe Lenstra Stadion de transfer is rondgekomen. Tijdens het interview met verslaggever Hans Kraay junior barst Koopmeiners in tranen uit als hij over zijn vertrek bij AZ praat.

“Het heeft even geduurd. Ik heb geprobeerd altijd open te zijn, maar je kunt ook niet altijd alles op tafel gooien. Maar ja, het is rond”, zo begint Koopmeiners. Kraay vraagt hem op welke positie hij gaat spelen bij Atalanta: als centrumverdediger in een driemansdefensie of als middenvelder. “Ik ben als middenvelder gehaald, maar het is een meerwaarde dat ik ook achterin kan spelen.”

?? Een geëmotioneerde Teun Koopmeiners na het besef dat hij zijn laatste wedstrijd voor AZ heeft gespeeld ?? pic.twitter.com/U9OcsTeNDh — ESPN NL (@ESPNnl) August 29, 2021

Kraay stelt vervolgens dat het voor Koopmeiners een vreemde wedstrijd moet zijn geweest, omdat hij wel ‘heel’ moest blijven.“Het was een gekke situatie. Vanmiddag in het hotel kwam het door dat het helemaal rond was. We zijn er gisteravond lang nog mee bezig geweest. Het is definitief, ja”, antwoordt Koopmeineners. “Het was heel bijzonder, ik speelde dertien jaar bij de club en het is mooi dat ik nu een stap mag maken.”

Koopmeiners barst vervolgens in tranen uit en antwoordt op de vraag van Kraay voor hoeveel jaar hij gaat tekenen bij Atalanta: “Twaalf of dertien jaar.” Kraay vraagt het nog een keer, waarop Koopmeiners zegt dat hij voor vijf jaar gaat tekenen bij Atalanta. Gianluca Di Marzio maakte zaterdagavond aanvankelijk nog melding van een vierjarig contract, met een jaarsalaris van anderhalf miljoen euro. AZ zou volgens de Italiaanse transfermarktexpert AZ akkoord zijn gegaan met een transfersom van veertien miljoen euro plus een doorverkooppercentage van onbekende hoogte.

"Het is een ontlading en hij beseft nu ook dat hij gaat vertrekken bij AZ, hij laat natuurlijk iets achter. Ik begrijp zijn emotie heel goed, want het was natuurlijk de vraag of het doorging. Hij was écht klaar voor de stap", zegt Ronald de Boer in de studio van ESPN. Ook Kenneth Perez zag een ontlading bij Koopmeiners. "Hij heeft drie weken geleden gezegd dat het rond was en dat hij ging vertrekken. Als speler is dat heel gevaarlijk, want er speelt veel op de achtergrond waarop je geen invloed hebt. Er komt een bepaalde druk op je te liggen. Dit buitenlandse avontuur is prachtig voor hem, het is hem gegund. Ik hoop dat hij een speler is die in het buitenland kan blijven en het goed gaat doen. Nu moet blijken of zijn handelingssnelheid goed genoeg is voor een buitenlandse competitie."

Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt of Koopmeiners vergeleken mag worden met Marten de Roon, die zijn ploeggenoot wordt bij Atalanta. "De Roon was nog minder bekend", antwoordt Perez. "Het zijn twee totaal verschillende spelers. De een moet het spel opbouwen, terwijl de ander het spel van de tegenstander moet breken." De Boer vindt het lastig om in te schatten of Koopmeiners het kan redden in de Serie A. "Hij heeft kwaliteiten om daar te slagen, maar dat had Guus Til ook."