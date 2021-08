RB Leipzig lijkt opvolger Marcel Sabitzer op te halen bij Barcelona

Zondag, 29 augustus 2021 om 12:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:53

Het voortijdige vertrek van Iliax Moriba bij Barcelona lijkt steeds dichterbij te komen. Volgens Sky Deutschland wil RB Leipzig de pas achttienjarige middenvelder van de Catalanen per direct overnemen als vervanger van de naar Bayern München vertrokken Marcel Sabitzer. Barcelona zou willen meewerken aan een vertrek van Moriba, die in het Camp Nou vastligt tot medio 2022. De transfersom voor de jonge middenvelder ligt op twintig miljoen euro.

Transferexpert Fabrizio Romano meldt zondag via Twitter dat het management van de pas achttienjarige middenvelder enkele weken geleden al tot een akkoord is gekomen met RB Leipzig over een contract voor vijf seizoenen, een verbintenis die zou ingaan in juni 2022. Het management van Moriba geeft nog steeds de voorkeur aan deze optie, terwijl Barcelona de speler liever gelijk van de hand doet. Tottenham Hotspur heeft inmiddels te horen gekregen dat Leipzig de nieuwe bestemming wordt van het talent uit de Barcelona-opleiding.

Moriba wordt overigens vertegenwoordigd door dezelfde zaakwaarnemer als Sabitzer, het bedrijf ROGON. De transfersom lag in eerste instantie op vijftien miljoen euro, maar daar komt nu dus vijf miljoen euro bij. Moriba kon bij Barcelona een nieuwe en langjarig contract tekenen, maar de onderhandelingen hierover liepen op niets uit. Hierop werd de middenvelder teruggezet naar Barcelona-B en het lijkt er nu op dat zijn toekomst definitief buiten Spanje ligt.

De door Leipzig begeerde Moriba kwam vorige week nog met een duidelijke boodschap via Instagram na enkele uitspraken van Ronald Koeman. ‘Duizenden geruchten en niemand weet de waarheid’, zo luidde de mysterieuze boodschap van Ilaix Moriba op Instagram. De middenvelder van Barcelona leek te insinueren dat hij niet gediend is van de verhalen die momenteel de ronde doen. Zo liet Koeman onlangs tijdens een persconferentie duidelijk blijken dat hij teleurgesteld is dat de tiener zijn volgend jaar zomer aflopende contract met de Catalanen niet wil verlengen.

“De waarheid is dat ik teleurgesteld ben in hem en zijn zaakwaarnemer. Ik geloof meer in voetbal dan in geld”, benadrukte Koeman. Moriba wordt geweerd van het eerste elftal na een seizoen waarin hij vanaf januari tot achttien wedstrijden onder Koeman kwam. De vrijwel vastgelopen gesprekken hebben ertoe geleid dat de middenvelder nu niet welkom is op het trainingsveld en alleen mag meetrainen bij Barcelona B. Er lijkt geen weg meer terug. Moriba ondertekende in april 2019, op zestienjarige leeftijd, zijn huidige contract met Barcelona. Daarin was een financiële vergoeding van twee miljoen euro verspreid over drie jaar opgenomen. Zaakwaarnemer Jonathan Barnett en de ouders van Moriba verdeelden 2,5 miljoen euro.

“Hij is de toekomst van de club en ik weet dat de club van hem houdt. Mijn advies is dat geld niet het belangrijkste is”, zei Koeman. Voorzitter Joan Laporta liet eerder deze maand al weten dat hij zich niet voor het blok laat zetten door Moriba. “Dat een speler die hier is opgeleid een slaatje probeert te slaan uit het feit dat hij nog maar een contract voor één jaar heeft, kunnen wij niet laten gebeuren. Dat is een situatie die wij niet accepteren en onze boodschap is duidelijk: als je niet wil verlengen, dan weet je dat er andere oplossingen zijn”, benadrukte de hoogste sportbestuurder.