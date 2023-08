Dortmund komt met heel ander inzicht inzake geklapte Álvarez-deal

Woensdag, 9 augustus 2023 om 13:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:09

Directeur Hans-Joachim Watzke van Borussia Dortmund heeft details onthuld over de mislukte transfer van Edson Álvarez. De Mexicaan leek lange tijd op weg van Ajax naar de Duitse topclub, maar zag de deal op het laatste moment klappen. Watzke heeft zich verbaasd over de berichtgeving in de media.

Volgens Watzke is van een transfer van Álvarez naar Dortmund nooit serieus sprake geweest. "We zijn nooit zo ver geweest als de media hebben gemeld", vertelt de clubbestuurder in gesprek met Sport Bild. "Er is nooit over hem onderhandeld met Ajax. Als we op een punt waren gekomen om hem te contracteren, had Ajax zeker van ons gehoord. We hadden een aantal alternatieven."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Verschillende media beweerden dat Álvarez was begonnen met een huizenjacht in Dortmund. Ook lag er een persoonlijk akkoord. BVB besloot echter door te schakelen naar Marcel Sabitzer toen bekend werd dat de Oostenrijker op de markt kwam. De middenvelder werd uiteindelijk voor 19 miljoen euro overgenomen van Bayern München nadat hij terugkeerde van een huurperiode bij Manchester United.

"We wisten dat de transfer van Sabitzer heel moeilijk zou worden door de hevige concurrentie", aldus Sebastian Kehl. "We zijn er honderd procent van overtuigd dat hij een positieve bijdrage gaat leveren aan het team. Tegen Manchester United (oefenduel in Las Vegas, red.) bereidde hij twee doelpunten voor, terwijl hij amper had getraind met het team. Marcel is precies de speler die we zochten voor het middenveld."

In Dortmund groeide steeds meer het vertrouwen dat Emre Can het middenveld wel kon aanvoeren, wat de komst van Álvarez tot overbodige luxe zou maken. Zeker na de komst van Felix Nmecha (voor 30 miljoen euro overgenomen van VfL Wolfsburg) en Sabitzer waren de kansen op een transfer naar Dortmund verkeken voor de Mexicaan. Álvarez staat nu op het punt om een meerjarig contract te tekenen bij West Ham United.