Schmidt geeft glashelder antwoord over toekomst van Ihattaren

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 23:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:27

Roger Schmidt verwacht dat Mohamed Ihattaren in de slotdagen van de zomerse transferwindow alsnog een transfer gaat maken. De trainer van PSV zette de negentienjarige aanvallende middenvelder eerder dit seizoen uit de A-selectie en is absoluut niet van plan om hem een nieuwe kans te geven, zo gaf hij aan op de persconferentie.

Het is al een tijd stil rond een mogelijke transfer voor Ihattaren, die nog maar één jaar vastligt bij PSV. "Ik denk dat hij gaat vertrekken", zei Schmidt desalniettemin. Op de vraag of hij nog terugkeert bij zijn groep, antwoordde de Duitser kort en krachtig: "Nee." Ihattaren zat de allereerste officiële wedstrijd van het seizoen tegen Galatasaray (5-1 winst) op de bank en werd vlak daarna uit de selectie gezet. De middenvelder had zich vlak daarvoor ziek gemeld, maar reisde vervolgens wel af naar Monaco, om zijn zaakwaarnemer Mino Raiola te bezoeken en te praten over zijn sportieve toekomst. OGC Nice en AS Monaco werden in die periode even genoemd als mogelijke bestemmingen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Schmidt zag zijn ploeg zaterdagavond met overtuiging afrekenen met FC Groningen (5-2). "Het was niet makkelijk vandaag om te spelen", doelde hij tegenover ESPN op de uitschakeling in de Champions League tegen Benfica midweeks. "We hebben niet perfect gespeeld, maar we waren in staat om te winnen door onze houding, de wil en hard werk. Ik ben heel blij met de prestatie van vandaag."

PSV scoorde tweemaal uit een hoekschop. "We trainen het, natuurlijk", lachte Schmidt. "Hopelijk blijft het zo. Corners zijn altijd een moeilijk ding. Je kunt er heel veel op trainen en nog steeds niet scoren daaruit. We hebben nu wel de spelers die dat soort doelpunten kunnen maken. André Ramalho is met name heel erg goed in de lucht, zowel aanvallend als verdedigend. Hopelijk kunnen we komende weken laten zien dat we er nog meer uit kunnen scoren."

Schmidt is tevreden over de eerste periode van het seizoen bij PSV. "Als ik de laatste tien wedstrijden bekijk, dan ben ik daar heel tevreden over. De spelers zijn betrouwbaar en we zijn in staat om onze speelwijze aan te passen in moeilijke wedstrijden. Vandaag waren we niet zo fris dat we altijd goed konden zijn in de pressing. Vandaag moesten we te veel lopen, omdat we naar mijn mening wat fouten maakten in de positionering. Maar het is een goed teken dat we goed hebben verdedigd rondom ons eigen strafschopgebied. Normaal kunnen we de tegenstander ver weg houden, maar vandaag lukte dat niet altijd. We hebben een moeilijke wedstrijd gewonnen tegen een sterke tegenstander, dus ik ben blij."