Real Madrid dendert door en deelt contract uit tot 2025

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 14:35 • Rian Rosendaal

Casemiro blijft Real Madrid trouw. De 29-jarige Braziliaanse middenvelder heeft vrijdag zijn contract bij De Koninklijke verlengd tot de zomer van 2025. Casemiro, sinds medio 2013 verbonden aan de Spaanse grootmacht, ging na het ondertekenen van de contracten op de foto met voorzitter Florentino Pérez. Samen houden ze een shirt van Real omhoog met daarop de tekst 'Casemiro 2025.

In een video op de Twitter-pagina is verder te zien dat Casemiro en Pérez samen kijken naar een video met daarop enkele hoogtepunten uit de jaren van de middenvelder als speler van Real. Mocht Casemiro zijn contract in Madrid uitdienen, dan is hij in totaal twaalf seizoenen verbonden geweest aan de grootmacht. In de voorbije acht seizoenen kwam de controleur tot 288 wedstrijden in alle competities. Als speler van Real veroverde Casemiro sinds 2013 viermaal de Champions League, tweemaal de Spaanse landstitel, een keer de Copa del Rey, tweemaal de Europese Supercup en driemaal het WK voor clubteams.

Casemiro is overigens de achtste speler die in korte tijd akkoord is gegaan met contractverlenging bij Real. In een eerder stadium wist Pérez Luka Modric (tot 2022), Karim Benzema en Nacho (tot 2023), Lucas Vázquez (tot 2024), Dani Carvajal (tot 2025), Thibaut Courtois (tot 2026) en Fede Valverde (tot 2027) te verleiden tot het tekenen van een nieuwe verbintenis in het Santiago Bernabéu.