Arne Slot reageert op transfergerucht: ‘Ik heb zijn naam gehoord, maar...’

Woensdag, 25 augustus 2021 om 20:20 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:24

Arne Slot verwacht niet dat Valentín Castellanos de overstap naar Feyenoord gaat maken. De 22-jarige Argentijn werd woensdagochtend door het Algemeen Dagblad gelinkt aan de Rotterdammers, maar Slot geeft op de persconferentie in aanloop naar de return in de voorronde van de Conference League tegen Elfsborg aan dat het bereiken van een akkoord met de centrumspits een lastig verhaal wordt.

Het doorgaans goed ingelichte Feyenoord Transfermarkt meldde na de berichtgeving de krant dat de onderhandelingen met New York City FC zelfs ‘de goede kant op gaan’. Castellanos ligt nog tot medio 2025 vast bij de club uit de Verenigde Staten en is volgens Transfermarkt vier miljoen euro waard. Tijdens het persmoment gaat Slot in op de interesse van de Rotterdammers in Castellanos, wiens naam wel gevallen is maar niet haalbaar lijkt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hoewel Slot in eerste instantie niet wil ingaan op de geruchten, komt de keuzeheer uiteindelijk toch met duidelijke taal over een eventuele transfer. “Ik heb die naam ook wel eens voorbij horen komen in de media, maar het is niet heel concreet. Er worden op dit moment zoveel spelers aangeboden. Als ik op alle namen moet reageren die voorbij zijn gekomen, heb ik daar een dagtaak aan. Het is niet reëel en ik denk niet dat je hoeft te verwachten dat deze gaat komen”, aldus Slot, die overigens wel bevestigt dat er over een vertrek van Robert Bozenik ‘te praten valt’.

Feyenoord zou Bozeník graag willen uitlenen en op die manier financiële ruimte maken voor de komst van een (veelzijdige) aanvaller. Het contract van de Slowaak met de Rotterdammers loopt nog drie seizoenen door. Woensdagavond schrijft BILD dat onder meer Fortuna Düsseldorf interesse in de 21-jarige aanvaller heeft. “We gaan niet op elke naam in”, luidt het summiere commentaar van technisch directeur Uwe Klein omtrent de vermeende interesse in de Feyenoorder.

Bozeník leek in januari vorig jaar van MSK Zilina naar Hamburger SV over te stappen, maar het was Feyenoord dat de strijd om zijn handtekening won en vier miljoen euro betaalde. Hij speelde voor MSK Zilina 58 duels in alle competities en kwam daarin tot 19 treffers. In Rotterdam-Zuid is de aanvaller niet uit de verf gekomen: na 28 officiële wedstrijden staat de teller op 4 treffers en 2 assists.