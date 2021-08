Jetro Willems maakt verrassende keuze en tekent opnieuw in Bundesliga

Woensdag, 25 augustus 2021 om 17:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:58

Jetro Willems speelt de komende twee seizoenen voor Greuther Fürth, zo maakt de Duitse club bekend via de officiële kanalen. De 27-jarige linksback heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract bij de promovendus uit de Bundesliga. Willems was transfervrij na zijn vertrek deze zomer bij Eintracht Frankfurt.

“Met Jetro halen we een zeer ervaren vleugelverdediger in huis die na een moeilijke tijd de weg omhoog weer wil vinden", legt algemeen directeur Sport Rachid Azzouzi uit. "Met zijn manier van voetballen past hij heel goed in ons eisenprofiel voor de linksbackpositie." Ook trainer Stefan Leitl is gelukkig met de komst van Willems. "Jetro is een zeer goede voetballer, heeft de drang gezien om vooruit te komen en in het voetbal. Dit betekent dat we nu ook een goede competitieve situatie hebben op de linksbackpositie”, zegt Leitl.

Het is al anderhalf jaar geleden dat Willems voor het laatst een officiële wedstrijd speelde. Het noodlot sloeg op 18 januari 2020 toe, toen de linkervleugelverdediger zijn voorste kruisband afscheurde. Willems speelde op dat moment op huurbasis voor Newcastle United, dat hem tijdelijk had overgenomen van Eintracht Frankfurt. Willems had een onbetwiste basisplaats bij Newcastle en zag zijn avontuur na negentien competitiewedstrijden onfortuinlijk beëindigd worden.

Het liefst was Willems actief gebleven in Engeland, maar dat bleek niet mogelijk. "Voor de Premier League heb je nu met de Brexit een werkvergunning nodig", zegt hij tegenover het Eindhovens Dagblad. "Dat houdt in dat je aan een aantal punten moet komen. Deze heb ik niet behaald en dat is de reden dat een terugkeer naar Newcastle United niet mogelijk was."

Willems werkte een jaar lang aan zijn herstel en keerde in januari van dit jaar terug bij de wedstrijdselectie van Eintracht. Scheidend trainer Adi Hütter stelde echter weinig prijs op zijn aanwezigheid en zette hem het afgelopen half jaar geen enkele keer in. Daarmee was Willems dus geen afscheidsduel gegeven. De vleugelverdediger was in 2017 voor 4,5 miljoen euro overgenomen van PSV.