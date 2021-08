Ajax breekt alle records met ongekend populair Bob Marley-shirt

Zaterdag, 21 augustus 2021

Het derde shirt van Ajax, dat afgelopen vrijdag werd gepresenteerd, blijkt ongekend populair. De voetbalclub en shirtleverancier Adidas zijn overvallen door de wereldwijde run op het zogeheten reggae-shirt, zo meldt De Telegraaf. Het zwarte shirt met rood-geel-groene accenten was binnen een dag uitverkocht.

Volgens het dagblad is het tricot, dat Ajax in de Champions League en mogelijke andere Europese wedstrijden zal dragen als uittenue, nu al verreweg het bestverkochte shirt ooit. Ajax dacht zich voor te bereiden door vier keer zoveel shirts in te kopen als bij normale shirts, maar werd toch compleet verrast door de enorme vraag. In 24 uur werd het shirt tienduizenden keren verkocht, zowel in de fanshops als online. Alle volwassen maten zijn uitverkocht, wel zijn er nog enkele kindermaten beschikbaar. Het is niet bekend wanneer het shirt weer op voorraad komt.

Het derde shirt van de Amsterdammers vormt een eerbetoon aan Bob Marley en zijn nummer Three Little Birds, dat geregeld in de Johan Cruijff ArenA te horen is. Het gaat om een zwart shirt, met rode, groene en gele accenten op de mouwen en rond de kraag. Ook op de achterkant van het shirt komen de kleuren terug.

De liefde tussen Ajax en Bob Marley vindt zijn oorsprong in 2008, toen fans na een oefenduel met Cardiff City in het gastenvak moesten blijven zitten op advies van de stadionspeaker. Laatstgenoemde zette vervolgens het bekende Three Little Birds op, wat vervolgens niet meer verdween uit de Johan Cruijff ArenA. Bob Marley en zijn nummer werden in de armen gesloten door de Ajax-supporters onder het motto cause every little thing is gonna be alright.