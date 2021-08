Bohemian FC lijkt niet blij met Bob Marley-shirt van Ajax: ‘No comment...'

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 19:25 • Chris Meijer • Laatste update: 19:37

Bohemian FC lijkt niet blij te zijn met het derde shirt dat Ajax vrijdag lanceerde. Het shirt van de Amsterdammers vormt een eerbetoon aan Bob Marley en zijn nummer Three Little Birds, dat geregeld in de Johan Cruijff ArenA te horen is. De Ierse club lanceerde in 2018 eveneens een shirt dat een eerbetoon aan Marley vormde, maar moest dat terugtrekken na een geschil met het management en de erven van de reggae-artiest over de rechten om zijn afbeelding te gebruiken.

Bohemian deelt vrijdag op Twitter de tweet van Ajax, waarmee de Amsterdammers het nieuwe derde shirt lanceerden. “No comment…”, schrijft de Ierse club daarbij. In de reacties wordt gewezen op het feit dat Ajax het initiatief van Bohemian lijkt te imiteren. De huidige nummer vier van de Ierse Premier Division kwam in 2018 ook met een shirt dat een eerbetoon vormde aan Bob Marley. De reggae-artiest trad in 1980 op in Dalymount Park, de thuishaven van Bohemian in Dublin, en wordt daardoor nog altijd omarmd door de club.

Om die reden kwam Bohemian met een wit shirt met groene, gele en rode accenten waarop de foto van Marley te zien was. De club liet weten dat er voor deze foto een licentie was aangekocht. De lancering van het shirt zorgde voor de nodige publiciteit en duizenden mensen in 45 landen over 5 verschillende continenten plaatsten een pre-order om het tricot in huis te halen. Voor het shirt daadwerkelijk in productie kon worden genomen, moest Bohemian echter besluiten om het terug te trekken en te veranderen.

Ondanks dat zoon Ky-Mani Marley het shirt ‘dope’ noemde, kreeg Bohemian het management dat verantwoordelijk is voor de belangen van de erven en de nalatenschap van Marley op zijn dak. Bohemian bleek namelijk niet direct aan hen toestemming te hebben gevraagd voor het gebruik van de foto van Marley. De licentie van een derde partij voor de foto volstond niet. “Er kan geen licentie worden verstrekt, doordat de vertegenwoordigers van Marley andere contractuele verplichtingen hebben”, schreef Bohemian in een statement. “Daarom kunnen we het shirt met de foto van Bob Marley niet gaan gebruiken.”

Het shirt dat Bohemian lanceerde (links) en het shirt dat Bohemian uiteindelijk in gebruik nam (rechts).

De mensen die het shirt al hadden besteld, kregen van Bohemian drie opties: het volledige bedrag terugkrijgen, een tegoed voor de fanshop of het nieuwe shirt. Het shirt werd namelijk uiteindelijk grotendeels hetzelfde gehouden, dus met de groene, gele en rode accenten. De beeltenis van Marley werd echter vervangen door een gebalde vuist, die symbool stond voor solidariteit en steun. Bohemian speelde in 2019 - in Ierland lopen de voetbalseizoenen over het kalenderjaar - uiteindelijk in dat shirt.

Het grote verschil met Ajax is dat de Amsterdammers de beeltenis van Marley geen plek op het shirt hebben gegeven. De Telegraaf schreef dat men al jaren bezig was met het ontwerp van het shirt. Het gaat om een zwart shirt, met rode, groene en gele accenten op de mouwen en rond de kraag. Ook op de achterkant van het shirt komen de kleuren terug. "Ik ben diep geroerd dat Ajax Three Little Birds heeft omarmd als eigen lied", vertelde dochter Cedella Marley op de website van Ajax. "Verhalen als deze raken me in mijn hart en laten zien hoe krachtig liedjes kunnen zijn. Voetbal was alles voor mijn vader. Om met zijn woorden te spreken: voetbal is vrijheid."