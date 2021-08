Bas Dost blijkt niet de ideale versterking, maar staat wel op Feyenoord-lijstje

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 16:50 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:52

Bas Dost staat in de belangstelling van Feyenoord, beaamt Frank Arnesen. De technisch directeur erkent in gesprek met het Algemeen Dagblad dat de spits van Club Brugge op 'een lijstje' staat, al heeft Feyenoord het liefst een aanvallende versterking die op alle posities in de voorhoede uit de voeten kan. Daardoor, en doordat Club ogenschijnlijk geen plannen heeft om mee te werken aan een vertrek, lijkt de komst van Dost ver weg.

Het is al langer bekend dat Feyenoord een nieuwe aanvaller wil hebben. Arne Slot heeft niet de beschikking over een centrumspits die goed genoeg wordt geacht voor een basisplaats. Momenteel speelt Bryan Linssen, van nature een linksbuiten, in de punt van de aanval. Róbert Bozeník en Naoufal Bannis zijn voorlopig alleen in beeld als invallers. Arnesen vertelt dat hij met Slot overlegt over de komst van een aanvaller.

Doordat Feyenoord donderdag met 5-0 won van IF Elfsborg, is de club nagenoeg zeker van een plek in de groepsfase van de Conference League en daarmee van 2,94 miljoen euro aan startgeld. Dat geld wordt mogelijk geïnvesteerd op de transfermarkt. "Het gaat om één speler. Ideaal is dan iemand die op alle drie de posities in de voorhoede uit de voeten kan", aldus Arnesen. Dost voldoet niet aan dat criterium, maar staat 'wel op ons lijstje', geeft Arnesen toe.

"We kijken wat we kunnen doen", zegt de technisch directeur. In de laatste twee competitiewedstrijden van Club Brugge had Dost geen basisplaats; tegen Zulte Waregem (0-4 zege) mocht hij vorige week zondag ook niet invallen. Zijn contract in Brugge loopt nog een jaar door. Volgens Het Laatste Nieuws heeft Club intern besloten dat een vertrek onbespreekbaar is. Mogelijk worden de gesprekken over een nieuw contract in de komende weken gestart, om een transfervrij vertrek van de Nederlander te voorkomen.