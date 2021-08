Sparta Rotterdam meldt akkoord over transfer van Abdou Harroui

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 11:32 • Yanick Vos • Laatste update: 11:47

Abdou Harroui gaat Sparta Rotterdam verlaten. De Eredivisie-club meldt vrijdagochtend dat er een akkoord is bereikt over de transfersom van de middenvelder. Sparta brengt niet naar buiten om welke club het gaat. Harroui is nog in gesprek met de betreffende club en ontbreekt in de wedstrijdselectie van trainer Henk Fraser voor het duel met Heracles Almelo van zaterdagavond.

Sparta meldt op de clubwebsite dat de 23-jarige Harroui toestemming heeft gekregen om tot een akkoord te komen met zijn nieuwe club en daar vervolgens medisch gekeurd te worden. “Verdere informatie kunnen wij nu niet geven”, zo klinkt het. Volgens RTV Rijnmond blijft Harroui niet in de Eredivisie actief. De regionale omroep weet te melden dat Sparta akkoord is met een buitenlandse club. De Rotterdammers zetten in op een transfersom van 2,5 tot 3 miljoen euro.

Met een contract tot medio 2022 op zak lag het in de lijn der verwachting dat Harroui deze zomer zou vertrekken uit Het Kasteel. Vorig jaar leek hij nog op weg naar FC Groningen, maar tot een deal kwam het niet. De afgelopen maanden werd hij gelinkt aan onder meer Galatasaray, Lille OSC en Rangers FC. Ondanks alle geruchten stond Harroui vorig weekend gewoon in de basis bij Sparta in de met 4-0 verloren uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Dat is naar alle waarschijnlijkheid het laatste duel van Harroui in het shirt van Sparta geweest.