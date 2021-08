Dit zijn de begrotingen van de Eredivisieclubs: verrassende hekkensluiter

Woensdag, 18 augustus 2021 om 11:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:25

Afgaande op de begrotingen van de Eredivisieclubs worden de komende wedstrijden voor PSV en Feyenoord cruciaal. De Eindhovenaren moeten zich via Benfica verzekeren van deelname aan de Champions League, terwijl Feyenoord via het Zweedse Elfsborg de Conference League hoopt te bereiken. Op dit moment wordt de lijst met begrotingen ruimschoots aangevoerd door Ajax, dat verantwoordelijk is voor bijna een derde van de hele Eredivisie-begroting. De rij wordt gesloten door Fortuna Sittard, dat met 7,5 miljoen euro moet vrezen voor degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie.

Mede door de deelname aan de Champions League steeg de begroting van Ajax met 50 miljoen euro naar 160 miljoen euro. De Amsterdammers staan daarmee op eenzame hoogte in Nederland en hebben bijna de dubbele begroting van achtervolger PSV, dat 85 miljoen euro heeft begroot. Daarbij moet gezegd worden dat de Eindhovenaren de mogelijke inkomsten van de Champions League niet hebben meegenomen in de begroting. Mocht PSV zich ten koste van Benfica weten te plaatsen voor het miljardenbal, dan stijgt dit bedrag aanzienlijk.

De begrotingen in de Eredivisie in het seizoen 2021/22

CLUB BEGROTING CLUB BEGROTING 1. Ajax 160 miljoen euro 10. Heracles Almelo 14 miljoen euro 2. PSV 85 miljoen euro 11. Willem II 13,5 miljoen 3. Feyenoord 65 miljoen euro 12. PEC Zwolle 12,7 miljoen euro 4. AZ 27,5 miljoen euro 13. Sparta Rotterdam 11 miljoen euro 5. Vitesse 25 miljoen euro 14. NEC 10 miljoen euro 6. FC Twente 23 miljoen euro 15. Go Ahead Eagles 8,5 miljoen euro 7. FC Utrecht 22,1 miljoen euro 16. RKC Waalwijk 8,1 miljoen euro 8. FC Groningen 20 miljoen euro 17. SC Cambuur 8 miljoen euro 9. sc Heerenveen 16 miljoen euro 18. Fortuna Sittard 7,5 miljoen euro

Ajax heeft zich, net als alle andere clubs die zich hebben gekwalificeerd voor de groepsfase van de Champions League, alvast verzekerd van een premie van 15,64 miljoen euro, 390.000 euro meer dan afgelopen jaar. Ook PSV kan dat bedrag bijschrijven als het zich plaatst voor de groepsfase van het belangrijkste Europese toernooi. Mocht AZ zich plaatsen voor de groepsfase van de Europa League, dan is het verzekerd van 3,63 miljoen euro. Voor Vitesse en Feyenoord ligt 2,94 miljoen euro klaar aan startgeld bij deelname aan de Conference League.

Net als PSV nam ook Feyenoord een financiële injectie voortkomend uit Europees voetbal niet mee in de begroting. De Rotterdammers bezetten momenteel de derde plek achter Ajax en PSV met 65 miljoen euro. Feyenoord kent een daling van drie miljoen euro ten opzichte van vorig jaar, mede als gevolg van de coronapandemie. Elke thuiswedstrijd zonder publiek kostte de club 900.000 euro. Algemeen directeur Mark Koevermans smeekte om die reden in maart bij sponsoren om af te zien van het compensatiegeld waar ze officieel gezien wel recht op hadden. Het ging om een bedrag van zo'n vijftien miljoen euro.

Mocht Feyenoord zich plaatsen voor de Conference League, dan wordt de begroting omhoog getild naar ruim zeventig miljoen euro. De club uit Rotterdam-Zuid is nog op zoek naar een spits, maar is door de huidige situatie afhankelijk van buitenkansjes. Het is dan ook maar de vraag of die nieuwe doelpuntenmaker er gaat komen. De top vijf wordt afgesloten door AZ en Vitesse. De Alkmaarders, die volop in de race zijn voor deelname aan de Europa League en woensdagavond tegenover Cetic staan, hebben 27,5 miljoen euro begroot. AZ heeft net als Feyenoord en PSV geen Europees voetbal begroot.

In de onderste regionen wordt het dit seizoen lastig voor Fortuna Sittard (7,5 miljoen), SC Cambuur (8 miljoen) en RKC Waalwijk (8,1 miljoen). De laatste plaats voor de Limburgers is opmerkelijk te noemen, daar verwacht werd dat een van de promovendi die plaats in zou nemen. Go Ahead Eagles staat met 8,5 miljoen euro echter net boven de streep, net als NEC (10 miljoen). In Deventer wordt druk gekeken naar mogelijkheden om de Adelaarshorst uit te bouwen, waarmee de club in de toekomst een stabiele Eredivisionist hoopt te worden.