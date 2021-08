Terugkeer in Eredivisie lonkt voor Mike van der Hoorn

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 13:19 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:27

FC Utrecht mikt op de terugkeer van Mike van der Hoorn. De club heeft in de afgelopen dagen meerdere gesprekken gevoerd met de 28-jarige verdediger, zo meldt Voetbal International dinsdagmiddag. Van der Hoorn, momenteel speler van Arminia Bielefeld, is in beeld als de opvolger van Tommy St. Jago. In het oefenduel met Fortuna Sittard van vorige week zaterdag raakte St. Jago, een beoogde basisspeler in het nieuwe seizoen, ernstig geblesseerd aan zijn knie.

René Hake koos zondag in de eerste competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam (4-0 zege) voor een centraal verdedigingsduo met Willem Janssen en Mark van der Maarel. Van der Maarel maakte weliswaar een doelpunt én werd verkozen tot Man van de Wedstrijd, maar Utrecht blijft van zins om een vervanger van St. Jago te strikken. Van der Hoorn kent Stadion Galgenwaard goed, want hij is afkomstig uit de jeugdopleiding van Utrecht en speelde tussen 2011 en 2013 voor het eerste elftal, alvorens hij voor circa vier miljoen euro overstapte naar Ajax.

In totaal speelde Van der Hoorn 49 officiële wedstrijden voor Utrecht en precies evenveel wedstrijden voor Ajax. Hij werd in 2016 door Ajax verkocht aan Swansea City en stapte medio 2020 transfervrij over naar Arminia Bielefeld. Hij begon als basisspeler bij de Bundesliga-club, maar belandde in januari op de bank en wist zijn basisplek sindsdien niet te heroveren. Zaterdag deed hij veertien minuten mee als invaller in de seizoensouverture tegen SC Freiburg (0-0).

"Een externe versterking is zeker iets waar we naar moeten kijken", beaamde Hake onlangs in gesprek met Voetbal International. "Maar we moeten vooral ook goed kijken of de jongens die we nu hebben, goede opties zijn om te gaan spelen. Daar hebben we het dagelijks over. Kijk, als je een centrale verdediger wil halen van 27 of 28 jaar die een jaar niet gevoetbald heeft… Dat is op papier leuk, maar dan duurt het zo weer een half jaar voordat je hem fit hebt." Van der Hoorn deed in de voorbereiding in meerdere duels mee bij Bielefeld.