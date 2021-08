‘UEFA gaat nieuwe plannen omtrent Financial Fair Play presenteren’

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 10:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:44

Als we verschillende Engelse media mogen geloven gaan er op korte termijn nieuwe regels komen op het gebied van Financial Fair Play. De Europese voetbalbond UEFA is van plan om de nieuwe ideeën volgende maand tijdens een bijeenkomst te onthullen, zo klinkt het. Verwacht wordt dat er in de toekomst naar een nieuwe vorm wordt gekeken waarbij clubs worden gehouden aan een salarisplafond op basis van hun omzet.

De Financial Fair Play-regels zijn in 2009 opgesteld om te voorkomen dat clubs meer geld uitgeven dan ze verdienen. De UEFA had als prioriteit om de financiële misstanden in het Europese clubvoetbal uit te bannen met de invoering van scherpere controles, een Financial Fair Play-systeem. Sindsdien dienen alle clubs zich te houden aan de nieuwe regels en niet alleen clubs met een omzet van meer dan vijftig miljoen, zoals de UEFA aanvankelijk voorstelde. Het omzetcriterium is zodoende geschrapt; voortaan dienen alle ploegen zich vanaf 2015 aan de Financial Fair Play-regels van de UEFA te houden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De reglementen van de UEFA konden de laatste tijd echter op steeds meer weerstand rekenen, onder meer door de macht van een aantal rijke clubs. De UEFA heeft in een eerder stadium al laten weten kritisch naar de reglementen te kijken naar aanleiding van de coronacrisis. De bond zou zich nu willen focussen op de hoge uitgaven aan salarissen en transfersommen. Daarbij moet onder meer gebruik worden gemaakt van een salarislimiet, zoals dat in LaLiga al het geval is. Volgens de regels van de Spaanse voetbalcompetitie mag geen enkele Spaanse club een salarisgrens overschrijden die de competitie zelf heeft vastgesteld. In het geval van Barcelona was dat vorig seizoen 348 miljoen euro. Om die reden moest de club Lionel Messi laten gaan.

The Times weet dat clubs die deelnemen aan Europese toernooien als de Champions League, Europa League en Conference League straks een maximaal percentage van hun omzet mogen uitgeven aan salarissen. Als clubs die grens doorbreken moet er belasting worden betaald. Dat geld wordt vervolgens verdeeld over de overige clubs die uitkomen in Europa. Clubs met een steenrijke eigenaar als Paris Saint-Germain en Manchester City zouden dus genoegen moeten nemen met die extra belastinguitgaven alvorens zij flinke transfersommen of salarissen aanbieden.

Voorzitter Nasser Al-Khelaïfi gaf woensdag tijdens de presentatie van Messi als speler van Paris Saint-Germain overigens aan dat de club zich altijd aan de Financial Fair Play-regels heeft gehouden. "Laat ik het heel duidelijk maken. Ik zat al te wachten op die vraag. Wij volgen de Financial Fair Play-regels al sinds dag één. Daar zullen we altijd aan voldoen. Voor we iets doen, kijken we er altijd naar zonder onze commerciële afdeling. Als je ziet dat we Leo halen, weet je dat we de capaciteit hebben om dat te doen", sprak de eigenaar van de Franse topclub.