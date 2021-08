Antoni Milambo schrijft geschiedenis bij Feyenoord: ‘Zet die jongens erin’

Donderdag, 12 augustus 2021 om 22:08 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:28

Antoni Milambo mag zich de jongste speler ooit in een officieel duel van Feyenoord noemen. De middenvelder, zestien jaar en 131 dagen, kwam donderdag in het Conference League-duel met FC Luzern (3-0 winst) als invaller binnen de lijnen en brak zodoende het clubrecord van Georginio Wijnaldum, die in 2007 de jongste Feyenoorder ooit was.

Wijnaldum maakte in april 2007 zijn debuut in het tenue van Feyenoord. Erwin Koeman gunde de middenvelder zijn eerste minuten in de 0-4 nederlaag tegen FC Groningen. Wijnaldum, die nadien ook voor PSV en Liverpool speelde en sinds deze zomer voor Paris Saint-Germain, brak destijds een record van Ellery Cairo (16 jaar, 277 dagen) uit 1995.

“Het is leuk om te zien dat Slot die jongens, in een wedstrijd waarin het kan, een kans geeft en dat het publiek dat ook ziet”, vertelde ESPN-analyticus Mario Been na afloop. De oud-speler en -trainer van Feyenoord doelde ook op het debuut van Lennard Hartjes, die na bijna een uur spelen in het veld kwam. “Het duurt nog lang voor hen, maar het is in ieder geval iets.”

De twee middenvelders werden na afloop door de andere spelers naar voren geduwd om de fans van Feyenoord te bedanken. “Ik heb het zelf ook mogen meemaken”, memoreert Been. “Het is iets heel aparts. Als je in de jeugdopleiding speelt en je mag op een gegeven moment naar de overkant (van Varkenoord naar De Kuip, red.). “Als dat lukt en je doelstelling is behaald, dan geeft je dat een enorm gevoel. En zeker als je een echte Feyenoorder bent.”

Been weet niet hoe realistisch het is dat de tieners dit seizoen meer aan spelen toekomen. “Je hebt Leroy Fer, Francesco Antonucci en een Joao Teixeira, die waarschijnlijk weg zal gaan. Maar een Fer zal denk ik nog altijd eerste staan. En dan heb je nog die Fredrik Aursnes. Al met al zal het voor die jongens moeilijk worden. Maar ze moeten ieder geval blijven meetrainen en aan voetballen toekomen.”

Marciano Vink denkt dat Slot de tieners bij de selectie houdt. “Natuurlijk gaan er dingen fout, maar dit zijn wel jongens die tegen de selectie aan zitten. Ze moeten ook minuten maken in de competitie. Er zullen vast wedstrijden zijn in de competitie waarin Feyenoord met 3-0 voor komt te staan en dat het met dit spel lekker loopt. Zet die jongens erin.” Been: “Ze hebben nog alle tijd. Jammer dat die Onder-21 competitie van een ander niveau is. Hopelijk kunnen ze dit seizoen nog meer minuten maken.”