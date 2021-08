SC Heerenveen gaat flink bedrag overhouden aan transfer Denzel Dumfries

Donderdag, 12 augustus 2021 om 20:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:28

SC Heerenveen gaat flink meeprofiteren van de transfer van Denzel Dumfries naar Internazionale. Fabrizio Romano meldde donderdag dat een mondeling akkoord tussen PSV en Inter over de transfer van de rechtsachter al bereikt is en dat de Oranje-international voor 12,5 miljoen euro plus bonussen, wat neerkomt op een totaal van circa 15 miljoen euro, de overstap maakt. De Leeuwarder Courant weet dat de Friezen bij de verkoop in 2018 een doorverkooppercentage van tien procent bedongen, waarvan men nu de vruchten gaat plukken.

Een jaar nadat Dumfries in 2017 voor zes miljoen euro overkwam van Sparta werd de rechtsback al doorverkocht aan de Eindhovenaren. Bij de overeenkomst is dus een doorverkooppercentage van tien procent afgesproken. Dat betekent dat Heerenveen kan rekenenen op een tiende deel van de uiteindelijke transfersom die Inter betaalt minus de zes miljoen euro die de Friezen zelf betaalden voor Dumfries. Hoewel de exacte hoogte van de transfersom nog niet helemaal duidelijk is, kan Heerenveen rekening houden met een inkomstenstroom van ongeveer 800.000 tot 900.000 euro.

Heerenveen is niet de enige club die gaat profiteren van de aanstaande transfer, zo weet journalist Rik Elfrink te melden. Sparta kan naar schatting rekenen op een bedrag van 195.000 euro, terwijl ook enkele amateurclubs een forse financiële injectie krijgen. Barendrecht kan een bedrag van 65.000 euro verwachten; VV Smitshoek en Spartaan'20, waar Dumfries begon met voetballen, strijken samen circa 260.000 euro op.

Dumfries, goed voor 124 officiële duels in het tenue van PSV, en Inter kwamen eerder deze week al tot een vergelijk over een meerjarige verbintenis. Hij wordt de elfde Nederlander in dienst van de Italiaanse topclub, na onder anderen Faas Wilkes, Dennis Bergkamp, Wim Jonk, Aron Winter, Clarence Seedorf, Edgar Davids, Wesley Sneijder en Stefan de Vrij. Inter, de regerend landskampioen van Italië, start volgende week zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Genoa aan het nieuwe seizoen in de Serie A.