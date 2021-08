Feyenoord haalt ‘een winnaar’ binnen: ‘Hij zal aanspreken in De Kuip’

Dinsdag, 10 augustus 2021

Hallvar Thoresen denkt dat Fredrik Aursnes het goed gaat doen in het tenue van Feyenoord. Arne Slot heeft met de 25-jarige Noor zijn gewenste extra middenvelder, al heeft de club uit Rotterdam de transfer nog altijd niet officieel aangekondigd, in tegenstelling tot Molde FK. Thoresen, oud-voetballer én scout van PSV, vindt de transfer van zijn landgenoot naar De Kuip ‘een terechte beloning voor de ontwikkeling die Aursnes heeft doorgemaakt’.

Thoresen verzekert dat Aursnes met name de voorbije twee jaar een flinke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Dat leidde in juni tot zijn debuut voor het nationale elftal, in een oefeninterland tegen het Griekenland van bondscoach John van 't Schip. “Hij is een creatieve speler die redelijk allround is en behoorlijk goede statistieken kan overleggen”, vertelt Thoresen dinsdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Hij pikt geregeld een doelpuntje mee en is ook vaak als aangever betrokken bij een goal."

Aursnes kwam in de afgelopen seizoenen tot 193 officiële wedstrijden namens Molde FK, waarin hij 20 keer scoorde en 32 keer een assist gaf. Volgens Thoresen voldoet de middenvelder aan veel facetten die traditioneel worden toegedicht aan een speler van Feyenoord. “Aursnes is heel gedisciplineerd en werkt hard. En hoewel hij niet heel snel is, legt hij enorm veel meters af tijdens een wedstrijd. Elk elftal heeft dit soort spelers nodig", benadrukt de oud-spits.

Hoe goed Aursnes daadwerkelijk wordt voor Feyenoord, is volgens Thoresen lastig te voorspellen. “Maar aan zijn mentaliteit zal het in elk geval niet liggen. Hij is het type voetballer dat zijn elftal nooit laat zakken en er altijd staat. Een winnaar. Ja, ik geloof zeker dat hij aan zal spreken in de Kuip.” Eerder deze zomer legde technisch directeur Frank Arnesen met Marcus Pedersen al een andere Noor vast. De 21-jarige rechtsback kwam eveneens over van Molde.

Mogelijk geldt Aursnes als alternatief voor Joey Veerman, in wie Feyenoord al langere tijd interesse heeft. De vraagprijs van sc Heerenveen bleek tot dusver echter te hoog. Aursnes had in Noorwegen nog een contract tot het einde van dit kalenderjaar en droeg daardoor geen hoge transfersom met zich mee.