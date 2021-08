Koploper van Frankrijk: ‘Messi, er is nog tijd om je plannen te wijzigen’

Maandag, 9 augustus 2021 om 10:39 • Dominic Mostert

Na één speelronde in de Ligue 1 is Clermont Foot de koploper van Frankrijk. De promovendus won zondag met 0-2 van Girondins Bordeaux en deelt de bovenste plaats met Angers, dat met 0-2 won van Strasbourg. Via sociale media wordt Lionel Messi door Clermont Foot met een knipoog gewezen op de huidige stand in de Ligue 1: zou hij niet liever toch naar Clermont Foot gaan dan naar nummer vier Paris Saint-Germain?

"Denk er nog eens goed over na Leo, er is nog tijd om je plannen te wijzigen", schrijft de promovendus bij een afbeelding van de huidige ranglijst. De tweet heeft ruim 41.000 likes ontvangen en is meer dan 6200 keer geretweet. PSG won met 'slechts' 1-2 van Troyes en staat daardoor vierde. Toch lijkt Messi op weg naar Parijs. Het is voorlopig nog wel de vraag wanneer de overstap wordt afgerond. L'Équipe hield rekening met een keuring op zondag of maandag, maar volgens informatie van Goal wordt Messi maandag nog niet verwacht in het Parc des Princes.