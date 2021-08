‘Snerende’ Erik ten Hag baalt van rode kaart Nicolás Tagliafico

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 23:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:09

Ajax heeft zaterdagavond verzuimd om als eerste Nederlandse club ooit zes prijzen op rij te winnen. De ploeg van trainer Erik ten Hag ging in de strijd om de Johan Cruijff Schaal roemloos ten onder tegen PSV, dat onder meer via twee treffers van Noni Madueke en een schitterende goal van Mario Götze uitliep naar een 0-4 overwinning. Na afloop van het duel klaagde Ten Hag met name over de fitheid van zijn spelers en baalde hij van het feit dat Nicolás Tagliafico op slag van rust van het veld werd gestuurd door scheidsrechter Björn Kuipers.

"Tot dat moment zaten we goed in de wedstrijd", doelt Ten Hag voor de camera's van ESPN op de rode kaart. Tagliafico zag in de veertigste minuut de rode kaart van Kuipers na een stevige tackle op de onderbenen van André Ramalho. "We voetbalden goed, daar kunnen we ook mee verder. Maar je moet met elf man blijven staan." Even leek Ajax na een kwartier spelen op gelijke hoogte te komen via Sébastien Haller, maar de treffer van de spits werd afgekeurd wegens buitenspel. "In de tweede helft probeerden we het om te draaien, maar dan moet de bal net goed vallen", gaat Ten Hag verder.

"We maakten fouten die we niet mogen maken. Die moeten er natuurlijk uit", aldus Ten Hag. De trainer van Ajax doelt daarmee onder meer op de eerste twee tegentreffers. Na twee minuten spelen liet Madueke Remko Pasveer voor de eerste keer kansloos na een fraaie solo aan de rechterkant van het veld, om na een klein half uur spelen dat kunstje te herhalen. "Natuurlijk heb ik het benoemd, maar de spelers weten het zelf ook. Je moet hem (Madueke, red.) niet binnendoor laten komen zoals bij de eerste goal. En bij de tweede goal stond de restverdediging veel te ver weg. Dat heeft ook te maken met fysiek, we zijn er nog niet klaar voor."

Voor de ploeg van Ten Hag was het de eerste serieuze testcase van het seizoen, terwijl PSV al volop actief is in de Champions League. De Ajax-trainer merkte op dat een aantal van zijn spelers niet in staat waren om het de hele wedstrijd vol te houden. "Een aantal spelers is nog niet klaar voor dit soort wedstrijden", zegt Ten Hag. "Davy Klaassen is er daar één van. Maar het was ook een tactische zet. We stonden met een man minder, dus ik vond dat ik iets moest repareren op links." Ten Hag haalde Klaassen in de rust van het veld en bracht Devyne Rensch binnen de lijnen. Ook de onzichtbare Haller moest na een uur spelen het veld ruimen.

Arnold Bruggink interpreteerde de woorden van Ten Hag als een signaal. "Hij sneert een beetje naar het Nederlands elftal", aldus Bruggink. Kenneth Perez ziet het als een excuus dat Ten Hag na afloop over de fitheid van zijn spelers begint. "Hij klaagt niet, hij probeert een oorzaak te zoeken. Hij heeft het voor de tijd gezegd, dan is het een lekkere escape op die manier. Over een week begint de competitie. Het zal wel los lopen in het begin en dan ben je klaar voor de Champions League."