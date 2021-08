De slechtste speler van Ajax ná Nicolás Tagliafico krijgt een 4,5

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 22:46 • Laatste update: 23:04

PSV heeft zaterdagavond beslag gelegd op de Johan Cruijff Schaal. In Amsterdam was de ploeg van Roger Schmidt met 0-4 te sterk voor Ajax, door twee goals van Noni Madueke, één van Yorbe Vertessen en één van Mario Götze. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers en de invallers die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.



Spelersrapport Ajax - PSV (0-4)

AJAX CIJFER PSV CIJFER Remko Pasveer 5,5 Joël Drommel 8 Noussair Mazraoui 7 Phillipp Mwene 5 Jurriën Timber 6,5 André Ramalho 7 Lisandro Martínez 6 Olivier Boscagli 7 Nicolás Tagliafico 3 Philipp Max 6 Ryan Gravenberch 6 Ibrahim Sangaré 7,5 Davy Klaassen 6 Mario Götze 8 Daley Blind 7 Marco van Ginkel 6,5 Steven Berghuis 5 Noni Madueke 8,5 Sébastien Haller 4,5 Eran Zahavi 6 Dusan Tadic 6 Cody Gakpo 6 Devyne Rensch 7 Yorbe Vertessen 7,5 Jordan Teze 6,5

Cijfers Ajax

Remko Pasveer: 5,5

Er ging in de defensie voldoende mis bij Ajax, maar de vraag is ook gerechtvaardigd of Pasveer niet meer had kunnen doen bij de eerste twee doelpunten: hij werd immers tweemaal geklopt in de korte hoek. De wedstrijd begon voor Pasveer met een afstandsschot dat hij niet klem had, waarna hij ook enkele riskante inspeelpasses verstuurde. Die wisselde hij af met mooie uittrappen; in de pauze bracht hij goed redding op schoten van Van Ginkel en Madueke.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Noussair Mazraoui: 7

Mazraoui hield Gakpo in bedwang en was in balbezit van waarde voor Ajax. Hij raakte niet geïmponeerd als hij onder druk kwam te staan en verrichtte goed werk aan de rechterflank. Een heerlijke pass op Haller met de buitenkant van de voet, in de vijftigste minuut, was waarschijnlijk het hoogtepunt van zijn wedstrijd.



Jurriën Timber: 6,5

Voorafgaand aan de 0-2 liep Timber achter de bal aan in plaats van in een rechte lijn naar de defensie, constateerde Marciano Vink na afloop, waardoor Ajax een man minder had in de counter van PSV. Het was een van de weinige dingen die Timber na afloop aan te rekenen valt. Hij verstuurde van alle spelers van Ajax de meeste passes (64) en geslaagde passes (57), won de meeste van zijn duels en kende enkele goede balveroveringen. Ook ging hij goed om met riskante passes van Pasveer.

Lisandro Martínez: 6

Het is voor Martínez bijzonder teleurstellend dat hij een negatieve hoofdrol vertolkte bij meerdere goals van PSV. Hij liet Madueke te makkelijk achter zich langslopen bij de 0-1, verzuimde een blok te zetten op Madueke bij de 0-2 en voorafgaand aan de 0-3 veroverde hij de bal op fraaie wijze van Götze, maar leverde hij die daarna weer in. Verder was Martínez in de duels ijzersterk en ook aan de bal speelde hij naar behoren.

Nicolás Tagliafico: 3

De rode kaart van Tagliafico is logischerwijs zijn meest besproken moment van de wedstrijd: in de veertigste minuut voerde hij uit frustratie een onbesuisde tackle uit op de enkels van Ramalho, waarna hij ook een lichte kopstoot leek te geven aan Van Ginkel. Maar het was niet het enige moment waarop Tagliafico teleurstelde voor Ajax. Voorafgaand aan de 0-1 kon Madueke langs hem lopen vanwege een verkeerd getimede sliding. Wel verstuurde Tagliafico na negentien minuten een goede voorzet op Klaassen, die net over kopte.

Ryan Gravenberch: 6

Gravenberch toonde de intentie om er nog iets van te maken bij Ajax. Zijn acties aan de bal waren te vaak zonder goed gevolg. Hij stoomde op en verstuurde dan een onzuivere pass, of hij liet zich de bal ontfutselen. Prijzenswaardig was dat Gravenberch de aanvallende oplossingen zocht, want dat was ook nodig. Voorafgaand aan de afgekeurde 1-1 verzond hij een goede pass richting Berghuis; even daarna voerde hij een nuttige overtreding uit op Götze na potentieel gevaarlijk balverlies van Mazraoui.

Davy Klaassen: 6

Klaassen werd geofferd na de rode kaart van Tagliafico en deed daardoor slechts één helft mee. Daarin was hij wisselvallig: Klaassen vond Gravenberch en Haller enkele keren goed en zette Sangaré op knappe wijze van de bal af, maar raakte op het middenveld soms ook te makkelijk de bal kwijt.

Daley Blind: 7

Blind zocht vaak de diepte. Het lukte niet altijd, maar vaak wel. Zo leidde een heerlijke crosspass op Tadic in de vijfde minuut al tot een grote kans voor Ajax. Daarna bleven de goede inspeelpasses of dieptepasses elkaar in rap tempo opvolgen. Met name met Tadic had Blind een goede connectie. In de tweede helft kwam Blind iets minder in het stuk voor.

Steven Berghuis: 5

Berghuis speelde een moeizame wedstrijd. De van Feyenoord overgekomen aanvaller had zichzelf een goede dienst kunnen bewijzen door vroeg te scoren, maar schoot tegen de lat. Voorafgaand aan de afgekeurde 1-1 leverde hij een scherpe pass op Tadic en dat was niet zijn enige goede aanvallende pass, maar het ging te vaak ook mis in de combinatie.

Sébastien Haller: 4,5

Dat het publiek juichte bij de wissel van Haller, was pijnlijk voor de spits. Als de afgekeurde 1-1 had geteld, had hij vanwege zijn knappe hakbal en koelbloedige afronding waarschijnlijk een flinke boost aan zelfvertrouwen gekregen. Maar in plaats daarvan leek hij steeds minder goed te gaan spelen. Voetballend schoot hij tekort: in de kleine ruimte leverde hij de ballen te makkelijk in. Omdat zijn aannames niet goed waren, was potentieel gevaar snel geweken. Twaalf minuten na de pauze verstuurde hij wel een strakke pass op Mazraoui, die een goede schietkans kreeg; even daarna werd Haller vervangen door David Neres.

Dusan Tadic: 6

De aanvoerder van Ajax was met name in de openingsfase betrokken bij het gevaar van Ajax. Met een mooie voorzet op Berghuis, die tegen de lat kopte, viel hij al vroeg in de wedstrijd op. Even daarna, bij de afgekeurde 1-1, leverde hij een goede pass op doelpuntmaker Haller. Na de wissel van Haller nam Tadic de spitspositie over en liet hij na om te scoren, zeven minuten voor tijd, toen hij stuitte op Drommel. Het was een van zijn weinige bijdragen na de rust.

Devyne Rensch: 7

De invaller moest de leegte opvullen die Tagliafico achterliet na zijn rode kaart. Hij begon goed, door een duel met Boscagli te winnen en een mooie boogbal op Mazraoui te versturen in het strafschopgebied. Vervolgens schoof hij in op het middenveld en bereikte hij Berghuis op knappe wijze. Zestien minuten voor tijd was hij Teze de baas in een duel in de zestien.

Cijfers PSV

Joël Drommel: 8

Dat PSV de nul hield, was voor een belangrijk deel te danken aan Drommel. Met een knappe reflex tikte hij in de vijfde minuut een kopbal van Berghuis tegen de lat; zeven minuten voor tijd strekt hij zich razendsnel na een hard schot van Tadic van dichtbij. Tussendoor kwam Drommel enkele keren goed zijn doel uit na lange ballen van Ajax: hij schatte de situaties goed in en was op tijd om het gevaar in de kiem te smoren. De spelhervattingen en passes van Drommel konden soms beter. .

Phillipp Mwene: 5

De rechtsback werd in de pauze gewisseld en dat was een logische keuze van trainer Roger Schmidt. Mwene zat niet goed in de wedstrijd. Zo werd hij in het zestienmetergebied gedold door Tadic, waarna Mwene naar de grond ging en de aanvaller van Ajax over hem viel. Mwene mocht blij zijn dat Björn Kuipers geen penalty toekende. In de elfde minuut was Mwene wel sterk in een kopduel op het middenveld; acht minuten later had hij een mooie crosspass in huis. Gaandeweg de eerste helft raakte hij de draad echter kwijt.

André Ramalho: 7

Ramalho begon weifelend aan de wedstrijd, door de bal zomaar in te leveren aan Berghuis na acht minuten; Drommel bracht redding. Daarna kwam de zomeraankoop beter in de wedstrijd. Hij blokkeerde een schot van Blind, schermde de bal goed af onder druk, verstuurde af en toe een goede dieptepass en was met name in de tweede helft sterk in de duels.

Olivier Boscagli: 7

Boscagli was de man met de meeste balcontacten (88) en uitverdedigende acties (6) van het veld; bij PSV was hij de man met de meeste balveroveringen. Drie minuten voor tijd bekroonde Boscagli zijn goede optreden bijna met een verrassend doelpunt uit een afstandsschot. Een defensief hoogtepunt was de wijze waarop Boscagli zich halverwege de eerste helft staande hield in een duel met Berghuis.

Philipp Max: 6

De linksback speelde een vrij onopvallende wedstrijd. Hij kon niet imponeren met goede voorzetten, maar hield zijn directe tegenstander Steven Berghuis overwegend in bedwang.

Ibrahim Sangaré: 7,5

De breker op het middenveld van PSV wordt weleens bekritiseerd om zijn voetballende kwaliteiten, maar draaide bij tijd en wijle goed weg bij tegenstanders. Belangrijker was echter zijn fysieke kracht in de duels op het middenveld; Klaassen beleefde door Sangaré een moeizame avond. Na een uur werd hij vervangen door Davy Pröpper.

Mario Götze: 8

Hij bepaalde de eindstand met een heerlijk schot in de rechterbovenhoek, maar de belangrijkste bijdrage van Götze was de acrobatische manier waarop hij de bal op de eigen helft in het bezit hield voorafgaand aan de 0-2. Hij hield hoog onder druk en gaf zijn ploeggenoten daarmee de tijd om aan te sluiten. Götze liep zich ook weleens vast, maar speelde over het geheel een sterke wedstrijd, waarin hij de aanvallende oplossingen zocht en het spel makkelijk deed lijken.

Marco van Ginkel: 6,5

De aanvoerder van PSV had in de slotfase van de tweede helft eigenlijk moeten scoren, toen hij één-op-één met Pasveer verscheen, maar schoot te zwak in. Van Ginkel was in de voorbereiding op de 0-1 wel belangrijk, omdat hij de ruimte vond bij Madueke. Verder was hij met zijn verrichte loopwerk en ingrepen van waarde.

Noni Madueke: 8,5

Ajax kreeg geen grip op Madueke, de man in topvorm bij PSV. De dribbelaar kan zowel binnendoor als buitenom gaan en is daardoor een waanzinnig wapen voor de Eindhovenaren. Na een fantastische actie op snelheid, waarbij hij Martínez en Tagliafico aftroefde, opende hij de score; ook bij de 0-2 rondde hij vol overtuiging af, nadat hij zelf Zahavi bediende en de ruimte zocht. Achttien minuten voor tijd zette Madueke, nog altijd op topsnelheid, een counter op touw en stuitte hij op Pasveer. Het was zijn laatste bijdrage, want daarna werd hij gewisseld.

Eran Zahavi: 6

De spits van PSV speelde een belangrijke rol voorafgaand aan de 0-2. Hij week uit naar de zijlijn en vond Madueke, die scoorde. Zahavi oogde soms rustig aan de bal, maar leverde die op andere momenten juist te makkelijk in. In de pauze werd hij vervangen.

Cody Gakpo: 6

Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam van Gakpo, maar daarna speelde hij een beperkte rol. Hij bediende Vertessen voorafgaand aan de 0-3. Over het geheel was zijn bijdrage eigenlijk te beperkt, omdat de aanvallen van PSV voornamelijk over de rechterflank gingen.

Yorbe Vertessen: 7,5

De invaller werd de eerste Belg sinds Toby Alderweireld in 2012 die scoorde in de Johan Cruijff Schaal. Zijn doelpunt, een goed schot in de rechterhoek, was de bekroning van een prima invalbeurt; even daarvoor behield hij goed het overzicht en stelde hij Madueke in staat om te schieten. Na zijn goal zette hij Van Ginkel nog oog in oog met Pasveer via een goede kopbal en verstuurde hij een steekpass richting Götze, die er 0-4 van maakte.

Jordan Teze: 6,5

De invaller kreeg in de tweede helft een gele kaart voor een fopduik, maar kende verder een aardige invalbeurt. Aan de bal was Teze goed: drie minuten voor tijd ging hij buitenom, maar kwam zijn voorzet niet aan. Teze hijgt Mwene in de nek in de strijd om een basisplek.